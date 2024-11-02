「2024 ITF台北國際旅展」11月1日至11月4日於南港展覽館一館登場。《NOWnews今日新聞》整理旅展門票、展場地圖、展覽時間、500元優惠券、必搶吃到飽餐券等重點，一文掌握。
🟡2024 ITF台北國際旅展資訊
◾參觀時間：11月2日至11月4日 上午10:00-下午6:00
◾現場售票：全 票：200元（成人及150公分以上兒童）
優待票：150元（6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票）
愛心票：100元（持身障手冊身分者及陪同者1人，請於現場憑證各別購票）
◾展覽地點：台北南港展覽館一館（台北市南港區經貿二路1號）
◾Line Pay購票送LINE Pay 50元優惠券（可於旅展現場LINE Pay合作攤位折抵使用，限量4000張）。
◾旅展期間每天10:00-18:00，現場掃描LINE Pay活動QR碼，一次可領取3張總價值達500元的優惠券，分別為300元、150元及50元優惠券，可在展場單筆消費滿額時折抵用。
相關新聞：ITF台北國際旅展11/1南港登場！免費門票索取、時間、票價一次看
🟡2024 ITF台北國際旅展必搶吃到飽餐券
◾圓山大飯店
展場每日11：00限定優惠，包括平日松鶴自助午晚餐單人券、平日松鶴自助下午茶單人券、平假日花園咖啡廳英式下午茶雙人券與假日圓苑中式夫人下午茶雙人券，每張666元起，最低折扣4.9折。每人限購2張。
◾台北六福萬怡酒店
敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐套券組（5+1張）原價9768元，特價6000元，約6.1折，平均1張1000元。敘日全日餐廳＆大廳酒吧下午茶通用券每張原價2156元，特價1300元，約6折。
◾台北君悅酒店
「凱菲屋/ 彩日本料理」雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,600元、約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。「凱菲屋」平日午晚餐雙人券、平日下午茶4張套券，以及「彩日本料理」平日自助餐午晚餐四張套券，三種套券都折扣下殺至最低6.1折。
相關新聞：ITF台北國際旅展11月登場！飯店吃到飽券49家全整理 下殺4.9折起
🟡2024 ITF台北國際旅展地圖
今年共有111個國家及城市參與，1500格的展攤規模盛大舉辦。民眾可至「2024 ITF台北國際旅展」官網了解詳情，展場平面地圖、參展名單一次看。
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◾參觀時間：11月2日至11月4日 上午10:00-下午6:00
◾現場售票：全 票：200元（成人及150公分以上兒童）
優待票：150元（6-12歲、120-150公分兒童、65歲以上長者，請於現場憑證購票）
愛心票：100元（持身障手冊身分者及陪同者1人，請於現場憑證各別購票）
◾展覽地點：台北南港展覽館一館（台北市南港區經貿二路1號）
◾Line Pay購票送LINE Pay 50元優惠券（可於旅展現場LINE Pay合作攤位折抵使用，限量4000張）。
◾旅展期間每天10:00-18:00，現場掃描LINE Pay活動QR碼，一次可領取3張總價值達500元的優惠券，分別為300元、150元及50元優惠券，可在展場單筆消費滿額時折抵用。
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🟡2024 ITF台北國際旅展必搶吃到飽餐券
◾圓山大飯店
展場每日11：00限定優惠，包括平日松鶴自助午晚餐單人券、平日松鶴自助下午茶單人券、平假日花園咖啡廳英式下午茶雙人券與假日圓苑中式夫人下午茶雙人券，每張666元起，最低折扣4.9折。每人限購2張。
◾台北六福萬怡酒店
敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐套券組（5+1張）原價9768元，特價6000元，約6.1折，平均1張1000元。敘日全日餐廳＆大廳酒吧下午茶通用券每張原價2156元，特價1300元，約6折。
◾台北君悅酒店
「凱菲屋/ 彩日本料理」雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,600元、約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。「凱菲屋」平日午晚餐雙人券、平日下午茶4張套券，以及「彩日本料理」平日自助餐午晚餐四張套券，三種套券都折扣下殺至最低6.1折。
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🟡2024 ITF台北國際旅展地圖
今年共有111個國家及城市參與，1500格的展攤規模盛大舉辦。民眾可至「2024 ITF台北國際旅展」官網了解詳情，展場平面地圖、參展名單一次看。