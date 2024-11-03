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▲《天龍特攻隊》是台視主打的首檔週末黃金時段播映、國語配音影集，締造出色的收視佳績。（圖／摘自IMDb）

▲《百戰天龍》國語配音版本在台灣比英語原音更受歡迎，可惜現在重播都是英語原版。（圖／摘自IMDb

▲《妙管家》曾以國語配音在華視播映，成為該台的招牌影集之一，相當受到台灣觀眾的喜愛。（圖／摘自IMDb）

歐美影集在台灣多年來常居弱勢，很容易被安排在冷門時段墊檔，不過1980年代卻是難得一見、美國影集在台大為風光的時期。幾齣主打科技與動作結合的影集，透過國語配音在台灣播出，意外締造亮眼收視，甚至拿下同時段冠軍，包括台視《天龍特攻隊》、《百戰天龍》，中視的《霹靂遊俠》等，都受到台灣觀眾歡迎，成為一整個世代電視迷的回憶，近年來其中的好幾齣戲，還在數位頻道上重播，勾起粉絲無限回憶，但大家最懷念的國語配音版，卻是很難再重現。打從台灣3家無線電視台先後成立，歐美影集就在節目表上佔有不少位子，畢竟早年各台自製節目不夠多，需要安排歐美影集來填滿時段。可是在台灣播映時，大都原音播出再打上中文字幕，觀眾不能只是邊聽對白跟上劇情進度、邊忙手上的工作，使得影集的觀眾群始終受限。直到台視出奇招，在播出《天龍特攻隊》時採國語配音，還安排在週末晚間的黃金時段，就是要跟其他兩台的綜藝節目一爭長短。《天龍特攻隊》的配音相當「在地化」，劇中主角之一「哮狼」，個性有些瘋癲，「哮狼」和台語「瘋人」諧音，已可看出用心，配音員也刻意用台灣國語的腔調來講對白，讓觀眾覺得逗趣，更受到吸引而每週準時收看。除了動作戲配國語播出很有噱頭，3台選擇題材還會注意有無科技包裝，因為1980年代一堆史蒂芬史匹柏的科幻片票房大熱，炒起觀眾對「高科技」的好感，因而《霹靂遊俠》中能說人話、通人性的電腦車，或是《飛狼》裡功能先進的軍用直升機，吸睛程度並不輸給駕駛它們的帥氣男主角，成為無數小男生夢想的個人配備。在國語配音影集3台大熱的情形下，老外主角的國語聲音反而比他們自己的英語原聲更被台灣影迷喜愛。就有粉絲表示，看原音的《百戰天龍》很不習慣，總覺得馬蓋先口中就是該出現國語的「帥啊！」，《霹靂遊俠》則不只李麥克講英語聽不下去，霹靂車「伙計」也要說國語才對味。這也是很多人心目中，雖然好幾家數位平台的HITS頻道會重播《百戰天龍》等經典影集，卻也還是有些遺憾，因為當年大家愛上的國語配音版，已經再也找不太到了。那時台視播出《天龍特攻隊》和《百戰天龍》，收視和中視的招牌綜藝《黃金拍檔》差點要不相上下，只以些微差距居次。中視播《霹靂遊俠》，更是不管在哪個時段、重播幾次，收視都會拿下冠軍。兩台的國語配音影集牌打得如此漂亮，華視難到乖乖挨打、都不還手有別於台視和中視主打動作影集獲取收視佳績，華視反而主攻家庭喜劇，像是美國人最愛的《天才老爹》，或是講述粗獷猛男在單親女強人的家裡幫傭的《妙管家》等，雖然沒有刺激的打鬥畫面，卻因為內容詼諧幽默，氣氛溫馨逗趣，台灣觀眾仍然相當喜愛。尤其黑人掛帥的《天才老爹》，原本在推出前讓高層擔心台灣觀眾向來對黑人影片興趣不高，可是《天才老爹》卻開出相當亮眼的收視，成了當年華視的王牌影集之一，也是台灣電視史上難得的異數。《妙管家》和《天才老爹》扮演男主角女兒的愛莉莎米蘭諾、麗莎波奈特，都靠著俏麗的臉蛋脫穎而出，成了受歡迎女偶像，日後卻都一度改走大膽、性感路線，也讓喜歡她們的觀眾始料未及。