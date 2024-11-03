歐美影集在台灣多年來常居弱勢，很容易被安排在冷門時段墊檔，不
過1980年代卻是難得一見、美國影集在台大為風光的時期。幾齣 主打科技與動作結合的影集，透過國語配音在台灣播出，意外締造亮 眼收視，甚至拿下同時段冠軍，包括台視《天龍特攻隊》、《 百戰天龍》，中視的《霹靂遊俠》等，都受到台灣觀眾歡迎，成為一 整個世代電視迷的回憶，近年來其中的好幾齣戲，還在數位頻道上重 播，勾起粉絲無限回憶，但大家最懷念的國語配音版，卻是很難再重現。
打從台灣3家無線電視台先後成立，歐美影集就在節目表上佔有不少
位子，畢竟早年各台自製節目不夠多， 需要安排歐美影集來填滿時段。可是在台灣播映時， 大都原音播出再打上中文字幕，觀眾不能只是邊聽對白跟上劇情進度 、邊忙手上的工作，使得影集的觀眾群始終受限。
美國動作影集國語配音搶攻黃金時段 竟出奇制勝
直到台視出奇招，在播出《天龍特攻隊》時採國語配音，還安排在週
末晚間的黃金時段，就是要跟其他兩台的綜藝節目一爭長短。《 天龍特攻隊》的配音相當「在地化」，劇中主角之一「哮狼」， 個性有些瘋癲，「哮狼」和台語「瘋人」諧音，已可看出用心，配音 員也刻意用台灣國語的腔調來講對白，讓觀眾覺得逗趣，更受到吸引 而每週準時收看。
除了動作戲配國語播出很有噱頭，3台選擇題材還會注意有無科技包
裝，因為1980年代一堆史蒂芬史匹柏的科幻片票房大熱，炒起觀 眾對「高科技」的好感，因而《霹靂遊俠》中能說人話、通人性的電 腦車，或是《飛狼》裡功能先進的軍用直升機，吸睛程度並不輸給駕 駛它們的帥氣男主角，成為無數小男生夢想的個人配備。
台灣觀眾愛上國語配音 英語原聲反而聽不習慣
在國語配音影集3台大熱的情形下，老外主角的國語聲音反而比他們
自己的英語原聲更被台灣影迷喜愛。就有粉絲表示，看原音的《 百戰天龍》很不習慣，總覺得馬蓋先口中就是該出現國語的「帥啊！ 」，《霹靂遊俠》則不只李麥克講英語聽不下去，霹靂車「伙計」 也要說國語才對味。這也是很多人心目中， 雖然好幾家數位平台的HITS頻道會重播《百戰天龍》 等經典影集，卻也還是有些遺憾，因為當年大家愛上的國語配音版， 已經再也找不太到了。
那時台視播出《天龍特攻隊》和《百戰天龍》，收視和中視的招牌綜
藝《黃金拍檔》差點要不相上下，只以些微差距居次。中視播《 霹靂遊俠》，更是不管在哪個時段、重播幾次，收視都會拿下冠軍。 兩台的國語配音影集牌打得如此漂亮，華視難到乖乖挨打、都不還手 ？
有別於台視和中視主打動作影集獲取收視佳績，華視反而主攻家庭喜劇，像是美國人最愛的《天才老爹》，或是講述粗獷猛男在單親女強人的家裡幫傭的《妙管家》等，雖然沒有刺激的打鬥畫面，卻因為內容詼諧幽默，氣氛溫馨逗趣，台灣觀眾仍然相當喜愛。尤其黑人掛帥的《天才老爹》，原本在推出前讓高層擔心台灣觀眾向來對黑人影片興趣不高，可是《天才老爹》卻開出相當亮眼的收視，成了當年華視的王牌影集之一，也是台灣電視史上難得的異數。《妙管家》和《天才老爹》扮演男主角女兒的愛莉莎米蘭諾、麗莎波奈特，都靠著俏麗的臉蛋脫穎而出，成了受歡迎女偶像，日後卻都一度改走大膽、性感路線，也讓喜歡她們的觀眾始料未及。
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美國動作影集國語配音搶攻黃金時段 竟出奇制勝
直到台視出奇招，在播出《天龍特攻隊》時採國語配音，還安排在週
除了動作戲配國語播出很有噱頭，3台選擇題材還會注意有無科技包
台灣觀眾愛上國語配音 英語原聲反而聽不習慣
在國語配音影集3台大熱的情形下，老外主角的國語聲音反而比他們
那時台視播出《天龍特攻隊》和《百戰天龍》，收視和中視的招牌綜
有別於台視和中視主打動作影集獲取收視佳績，華視反而主攻家庭喜劇，像是美國人最愛的《天才老爹》，或是講述粗獷猛男在單親女強人的家裡幫傭的《妙管家》等，雖然沒有刺激的打鬥畫面，卻因為內容詼諧幽默，氣氛溫馨逗趣，台灣觀眾仍然相當喜愛。尤其黑人掛帥的《天才老爹》，原本在推出前讓高層擔心台灣觀眾向來對黑人影片興趣不高，可是《天才老爹》卻開出相當亮眼的收視，成了當年華視的王牌影集之一，也是台灣電視史上難得的異數。《妙管家》和《天才老爹》扮演男主角女兒的愛莉莎米蘭諾、麗莎波奈特，都靠著俏麗的臉蛋脫穎而出，成了受歡迎女偶像，日後卻都一度改走大膽、性感路線，也讓喜歡她們的觀眾始料未及。