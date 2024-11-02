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苗栗縣政府農業處與行政院農業部農村水保署台中分署於本（11）月1日共同攜手與青農、在地旅遊業者前往momo擔任超級直播主，穿著時下最夯棒球服出現代言苗栗好物好遊，搶雙11商機，希望強棒出擊！此直播推出多項優惠商品，含由農村水保署輔導的人氣商品：布魯貝莉藍莓冰淇淋；苑裡農會台農秈稻22號米限定組合；喜妹娜哇稻草藝品館稻草編織DIY、稻草藝品館日式注連繩；舊山線鐵道自行車Rail Bik桐花亞麻布手提袋與乖乖聯名商品；飛牛牧場輕旅行一日遊優惠；金椿茶油工坊紅花大菓茶花籽油等，多樣人氣商品於直播時與民眾熱烈互動。苗栗縣政府農業處陳樹義處長表示，苗栗各類農特產品、農遊都充分展現「人、文、地、產」特色，就是為了讓廣大消費者都可以來苗栗品美食、享生活，藉由觀光推動農業與周圍產業共榮，提升農業、旅遊雙產業競爭力。苗栗縣政府與行政院農業部農村水保署台中分署將發揮中央與地方的緊密合作 確保農特產品及農遊質量，讓苗栗獨特的文化底蘊帶動旅遊商機，並以優質農產啟動舌尖相傳的美味記憶。苗栗縣政府近年來積極推動國際觀光市場，更將致力推動六級農業蛻變成具觀光價值的農產寶藏，為台灣綻放國際光彩。