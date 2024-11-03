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▲Patty（右）與兒子愛德華都是「華仔天地」會員，都是劉德華的忠實粉絲。（圖／記者吳翊緁攝）

▲梁先生與梁太太臉上都有應援劉德華的圖案，一起來欣賞他的演唱會，梁先生更是劉德華的鐵粉。（圖／記者吳翊緁攝）

▲鄧小姐自認是理性型的劉德華粉絲，是第一次來欣賞他的演唱會。（圖／記者吳翊緁攝）

睽違台北11年，劉德華再度回到小巨蛋舉行《今天…is the Day》演唱會，今（3日）晚間7點就是最後一場，門外仍有排隊盛況。有新加坡華迷一路跟著他到澳門、中國大陸好幾個城市欣賞這次演出，台北場也不放過，表示雖然大致上的內容相仿，每一場都還會有小小的不同，還是相當期待今晚的節目。也有「華仔天地」的資深會員帶著8歲的兒子來看演唱，笑言小孩從在她肚子裡就受到劉德華音樂的薰陶，「華仔天地」會員們更計畫今晚演出時排字應援偶像，要讓他對台北的觀眾留下深刻印象。劉德華的粉絲遍及世界各地，在星馬一帶他也相當受到歡迎，來自新加坡的慧敏，喜歡他已經超過25年，一路跟隨他這次巡演的腳步，11年前他在台北小巨蛋的演出，她也有欣賞。這次她帶著有魚尾獅畫面的布條而來，透露最期待他演唱〈奉陪到底〉，彷彿在宣告自己對他的巡演也會「奉陪到底」。加入「華仔天地」已有多年的Patty，讓8歲的兒子愛德華也成為劉德華的粉絲，笑言：「他還6個月大的時候就在歌迷活動上被劉德華抱過。」Patty自己是小學時就開始為劉德華著迷，不管是他主演的港劇、電影還是演唱的歌曲都喜歡，愛德華最喜愛的則是劉德華兩大經典歌曲〈忘情水〉跟〈天意〉。這次「華仔天地」還準備讓欣賞這一場演出的會員們一起排字來表達對偶像的熱愛，預計畫面將會很壯觀，也希望他永遠記得2024年在台北的演出。至於結伴而來的梁先生與梁太太，男生堪稱劉德華的鐵粉，很幸運地和另一半都抽中今晚的票，兩人今早從嘉義上台北，還把應援的圖案都印在臉上，一點都不會覺得尷尬，梁先生說道：「從國小就開始喜歡他，從小我就要聽他的歌才能睡覺。」梁太太很期待能夠聽到她最喜歡的〈練習〉等歌曲。「6年級」的鄧小姐，自認是比較理性的劉德華迷，當初是從《法外情》這部電影開始注意他，一路以來對他的歌曲和演出也都很欣賞，只是之前的演唱會、簽唱會，都必須為了照顧家庭而錯過，終於等到這次《今天…is the Day》能有機會去欣賞，才首度加入搶票，第一次就中籤，感到非常幸運，在入場前她把劉德華的小頭飾戴起來，看來俏皮可愛，她也很希望能買到這次演唱會的T恤，可以做個紀念。