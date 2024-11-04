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▲連恩16歲就隨團體一世代出道，墜樓身亡時也不過才31歲。（圖／美聯社／達志影像）

▲連恩的爸爸傑夫潘恩事發後赴阿根廷認屍，在事故地點看著粉絲送上的鮮花和卡片，面露哀傷。（圖／美聯社／達志影像）

▲連恩於阿根廷飯店墜亡，享年31歲。（圖／Liam Payne X、社群中心製圖）

前英國愛爾蘭偶像天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne）10月17日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間飯店墜樓身亡，享年31歲。連恩的父親傑夫潘恩（Geoff Payne）在事發後也緊急飛往阿根廷處理連恩的後事，而連恩的遺體在阿根廷經過48小時的防腐處理後，將在今日跟著爸爸傑夫一起搭機返回英國。據《太陽報》報導，連恩的爸爸傑夫上個月19日抵達阿根廷後，馬不停蹄的處理相關文書，配合調查，要將連恩的遺體運回英國。目前在英國大使館的協助下，文件都已處理完畢，剩連恩的遺體要進行至少48小時的防腐處理，據悉會在今日完成一切流程，搭飛機離開阿根廷。至於為何中間要等待如此長的時間？除了遺體防腐處理外，《美國週刊》報導，因為連恩的死因恐和非法藥物有關聯，專門研究刑法的大學教授兼律師克里斯蒂安·波萊蒂（Cristian Poletti）博士解釋：「毒理學報告通常需要一到兩週，也就是7到15天的時間才會出爐，在獲得結果之前，警方不會交還屍體」，而連恩的遺體在此期間，一度被安放在阿根廷境內的英國公墓。連恩的告別式預計在6日於英國倫敦的聖保羅大教堂（Saint Paul’s Cathedral）舉行，結束告別式後連恩的遺體就會被安葬，在墓地長眠。連恩親屬曾透過公開聲明回應：「我們的心都碎了，連恩將永遠活在我們的心中，我們會永願記住他善良、有趣和勇敢的靈魂。」連恩的爸爸在阿根廷時，也抵達事故地點，公開謝謝到現場哀悼連恩的粉絲們，場面哀戚不已。※連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016-2018）Maya Henry（2019-2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）