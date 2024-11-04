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▲國泰世華CUBE聯手紅葉蛋糕推出限定款蛋糕，CUBE卡友當月壽星切換「慶生月」權益，至紅葉蛋糕官網訂購更享10%回饋優惠。（圖／品牌提供）

隨著數位金融服務的進步，民眾的各項金融需求，都能高效、便捷的遠端達成。國泰世華銀行的CUBE上市二年來，持續秉持「為可能 竭盡所能」的精神，打造個人化的數位金融體驗，不僅從信用卡端，以彈性多元的優惠活動提供個人化體驗，也從APP端提供全方位金融服務。CUBE 推出滿二周年，特別跨界聯手台北蛋糕長青樹品牌「紅葉蛋糕」推出聯名款蛋糕，並且延續「CUBE風格」以簡潔留白製作外盒及蛋糕造型設計，以紅葉蛋糕經典巧克力風味搭配限定芝麻鮮奶油點綴風味，全台愛吃蛋糕的老饕，都可以把限量口味宅配帶回家，搭配CUBE信用卡「慶生月」權益，更提供當月壽星卡友獨享紅葉官網蛋糕10%回饋！一直以來，CUBE以化繁為簡的留白美學，將質感設計與美感帶進金融產品，無論數位服務、產品體驗還是品牌設計皆屢獲國際大獎肯定，更於近日成為台灣首家獲頒世界四大設計獎之一《Good Design Award》的銀行品牌。這次的跨業聯名創舉，相信國泰世華CUBE會持續堅守品牌理念「為可能 竭盡所能」提供客戶更優質的全方位數位金融體驗。