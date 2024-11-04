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▲開幕首日，7-ELEVEN愿橋門市擠滿人潮。（圖／統一企業集團提供）

統一企業集團台灣7-ELEVEN第7110店「愿橋門市」 今（4）日在高雄市仁武區開幕，引進新世代複合體驗，號稱高雄「最狂小7」，超商上方的滑水道招牌超吸睛，日前尚未開幕就已引發熱議，門市引進新世代複合體驗，整合超市與超商服務，滿足日常生活多元體驗，進駐品牌、優惠等4大亮點搶先看。愿橋門市是台灣7-ELEVEN第7110店，位於高雄霞海重劃區，在左營、楠梓、仁武交界新興發展區域，距離左營高鐵站不到10分鐘車程，佔地約150坪，地主為太子建設，該公司負責人即是統一企業董座羅智先。門市引進新世代複合體驗，是繼「Par K* Avenue」、7-ELEVEN「首府門市」、「ZEELAND-MARK」新世代複合商場後，第4個全新生活體驗場域，外觀設計發想自夜空閃耀恆星，內部以綠葉設計彰顯蓬勃生命力，象徵統一企業集團發展生活服務平台活力精彩、生生不息。門市首度於高雄引進由五星級「台南晶英酒店」主廚指導「Fresh」全新現做餐飲，嚴選生鮮蔬果、居家調理、進口起司、精品巧克力、各國紅酒等，以及「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡及茶BAR、OPEN!BAR多樣化酒品與果汁等豐富美食佳飲。慶祝愿橋門市全新開幕，自4日至10日凡於門市消費滿688元，即贈送OPENPOINT 50點，當日累計消費滿888元再贈抽獎券一張，消費者將有機會抽到黃金或OPENPOINT 2萬點。全台7-ELEVEN門市也同步於4日至9日舉辦限時優惠活動，會員於活動期間消費滿額即可享折扣優惠及滿額贈品。