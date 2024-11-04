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寵物社交APP軟體《PetPoint》發行商ZEROTO QUANTUM（以下簡稱台灣ZTQ）於日前與新加坡SAVE THE LIFE基金會（以下簡稱SL基金會）達成戰略合作共識，將引進SL基金會的動物口腔檢測技術至《PetPoint》之中，讓使用者可以透過AI技術，掌握心愛毛小孩的健康狀況，開啟寵物醫療數據即時收集和研究的新時代。《PetPoint》是一款以寵物社交為主的APP，深受許多毛小孩主人的喜愛，使用者可以將家中寵物照片上傳，以可愛寵物為主角，拓展自己的生活圈，並可結識鄰近的寵物、參加各式各樣的寵物聚會，而且還可以透過地標功能，掌握附近的寵物醫院、寵物友善餐廳，或是寵物用品店。其中最特別的便是在幫毛小孩拍照時，可以透過設定的聲音吸引狗狗、貓貓看向鏡頭，為他們留下美美身影。而現在《PetPoint》更是導入新加坡SL基金會專為動物口腔健康設計的精準AI診斷工具，各位鏟屎官們只需要針對毛小孩的口腔、牙齒進行拍照，便可上傳至APP，由AI為您診斷並掌握毛小孩的健康情況。同時該項技術亦將有效收集並支援寵物醫療研究，進而提升診斷準確度，為整體寵物醫療帶來更進步、便利的貢獻。新加坡SL基金會已於全球佈署超過五萬台CR掃描儀，並與首爾國立大學及DIGIRAY AI技術團隊聯合研究，其使命便是透過AI技術讓人們掌握更精確的醫療數據，促進健康發展之結果。此次與台灣ZTQ攜手合作，將完美結合了雙方在動物健康和技術應用以及在大數據經營分析方面的專業優勢，將尖端科技融入日常寵物護理之中。台灣ZTQ發言人表示，對於本次的合作，期望可以在世界級醫療AI技術的幫助之下，與《PetPoint》APP共同合作，為毛小孩的飼主建構更加幸福的環境，並為寵物健康監測樹立新標竿，開創未來寵物醫療的全新里程碑。