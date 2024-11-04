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▲薛景求偷偷暴雷，表示劇情走向十分震撼。（圖／網銀國際影視提供）

▲兩對夫妻在晚餐上討論該如何替孩子解決麻煩。（圖／網銀國際影視提供）

韓國懸疑驚悚鉅作《非普通家族》，在韓上映後獲得空前迴響，在台灣上映同樣口碑不俗，而這次是金喜愛繼《夫婦的世界》後再與張東健配對夫妻，說到角色共通點是角色還有自己的工作：「而且老公都很帥！」張東健在旁則笑著接話回應：「《夫婦的世界》男主角朴海俊前輩也是韓國藝術綜合大學戲劇系。」讓金喜愛驚訝直呼是有趣的巧合，也認為這次飾演的角色妍京和《夫婦的世界》池善雨一樣有很強的母性本能，為此表達真實的自我，同時無條件保護孩子。劇中薛景求和張東健飾演親兄弟，都已經各自成家，某天兩人和各自的妻子卻意外發現孩子們成為殺人犯，惡意殺死無辜的流浪漢，兩對夫妻便為了該自私掩蓋真相，或是帶著孩子向警方自首，而引發激烈衝突。許多觀眾看完全片後，表示故事相當震撼人心，薛景求更是有感而發：「比起一兩天、幾個月或幾年的教育，我認為這部電影應該更能觸動人心。」薛景求在劇中是個只要有錢就能為殺人犯辯護的知名律師，相較之下張東健所飾演的角色醫生宰奎為人正派，平時拯救許多兒童的性命，以自身職業為傲，但張東健認為：「其實人都會有雙重面貌不是嗎？」認為電影將會看到一個人的社會形象以外，暗藏內心另一面貌的本性，以及眾人的道德標準如何判斷他人善惡，在觀影後可以引發思考與探討。秀賢曾在好萊塢演出《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《怪獸與葛林戴華德的罪行》，《非普通家族》則是她的韓國大銀幕處女作，秀賢說到分別在好萊塢與韓國拍攝的經驗：「許秦豪導演準備每一場戲，都花非常多的心力和時間和我們對話，這部分和好萊塢非常相似。」和三位前輩合作，印象深刻最後一場戲不僅是整部電影的高潮，現場拍攝時也是有點緊繃的狀態，大家仍帶來最閃耀的表演。