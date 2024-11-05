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▲雙11購物節PK雙饗卡APP必勝客不只天天「買一送一」，限量開搶「11元6吋個人鬆厚披薩」優惠。（圖／PK雙饗卡提供）

▲雙11必勝客官網下殺99元起優惠。（圖／必勝客提供）

▲拿坡里雙11優惠「買大披薩送3塊炸雞」。（圖／拿坡里提供）

▲達美樂聯名起家雞開吃「韓風半半披薩」，還有韓風副食一起搭配。（圖／達美樂提供）

雙11購物節殺紅眼！3大披薩開搶比「買一送一」還便宜優惠，必勝客APP開搶「11元個人披薩」、官網下殺99元吃番茄肉醬起司麵；拿坡里「買大披薩送3塊炸雞」、達美樂聯名起家雞韓風半半披薩「外帶半價」優惠一次整理。必勝客「PK雙饗卡APP」即日起至11月24日天天黃金雞柳條4條、黃金波浪地瓜條、酥皮玉米濃湯「買一送一」，每週五（11月8日、11月15日、11月22日、11月29日）及11月11日每日上午10:00，開搶限量必勝客優惠券，爽吃「6吋個人鬆厚披薩（限定120元(含)以下口味）」、「9吋鬆厚披薩 （限定420元(含)以下口味）」、「一公尺派對巨飽盒」。官網今起至11月30日，最便宜下殺99元起吃番茄肉醬起司麵，119元則吃得到蒜香培根起司麵、奶油燻雞起司麵/燉飯。還有單點「香菜肉羹個人披薩」111元、「酥炸嫩雞球＋黃金波浪地瓜條」單點或加購也只要111元，單點「起司狂熱大披薩」222元（最高原價660元），雙11限定雙人激省餐「大披薩(和風黃金雞/壽喜雪花牛/煙燻培根手撕豬/明太子楓糖培根)擇1＋酥炸嫩雞球」才333元（原價839元），比「買一送一」還便宜。三商餐飲應景雙11購物節，特別推出「雙11美食狂歡1+1」活動，11月1日至11月11日連續11天祭出超狂美食優惠，不用卡費或年費、只要輸入手機號碼就能加入三商餐飲會員；每筆滿50元消費累積1點紅利點數，而使用1點紅利點數就能換到「1+1美食票券」，使用期限至11月18日。拿坡里披薩・炸雞店爽吃買「大披薩送3塊炸雞」優惠。迎接雙11購物節前，達美樂聯名起家雞開賣「韓風半半披薩」，以起家雞招牌正宗洋釀醬及頂級特調韓式白醬開吃「韓風經典洋釀炸雞」，搭配韓式年糕淋上起家雞經典年糕醬、並加入100%莫札瑞拉起司後烘烤。即日起「韓風半半披薩」上市直接推出「外帶半價」優惠大披薩只要380元；還有頂級洋釀地瓜薯條、韓風三角飯糰（照燒/勁辣）和頂級洋釀起司火腿烤薯泥等3種韓式風味新品副食。