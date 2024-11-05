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▲桑椹採摘後，保留部分鮮果外，其餘便進入工廠急速冷凍，維持桑椹果實的Q彈，除製成果汁、果醋及果泥，他還將桑椹葉製成茶包，多元化開發。（圖／電農提供）

「我老爸說，要好好教我種田，不然哪天年紀大了沒辦法教，我跟他說，種田那麼辛苦，千萬不要教我！」樂農發休閒農場主人許宏賓笑著聊起兒時記憶，從小生長在彰化埤頭，家中種稻的他，自幼就下田幫忙，從搬育苗箱到曬穀，「小時候覺得農業很辛苦，根本沒想過要從農。」。他在中興大學生命科學研究所畢業後到生技公司上班，負責植物及藻類的營養保健研發。2009年，家中長子的他，不忍媽媽年歲已高，奶奶更高齡百歲，「年輕時把自己照顧好就好，到了這個年紀要想想家人，想想自己的責任。」，他一方面回來照顧家人，一方面也想活化家中已成休耕田的農地。「繼續種稻我沒有競爭優勢，沒有大面積，體格也沒別人好。」時逢農業部推廣新農業運動-漂鳥計畫，鼓勵民眾體驗農村生活。許宏賓先參加台東的「保健及香草植物栽培應用實務班」，「當年很流行香草，我想會很有吸引力。」，後來發現香草喜歡較冷的山上，埤頭氣候暖和，不適合作罷。隔年他參加水試所的築巢營，了解水產養殖，「看電視上養魚養蝦的人在海邊，有夕陽，有海風，覺得海邊的生活好像很浪漫。」，參加後，衝擊充滿幻想的他，「還好政府有這個計畫，上完課發現養魚養蝦也是很辛苦的！」。他笑說：「浪漫跟事實總有一段差距，農業除了浪漫跟理想，也是要回歸盤點自己的資源與未來方向。」沒多久，他參加一場保健植物科學研討會，會中探討桑椹的養生保健，「桑椹有很高的營養價值，剛好我的專業也在營養保健！」，他像是發現新大陸般興奮說著，「要做農業，東西好吃跟知名度很重要，桑椹是大家都認識的東西，好吃又可以做果醬、果凍，還有養生價值。」，他更思考到實際種植，「桑椹只需施有機肥及做生態防治，我不須過度管理，而且我不噴化學農藥，又符合政府的友善農業。」他發現種植桑椹的優勢一舉數得。但每年桑椹產季只有一個月，如何以冷鏈技術延長桑椹生命週期尤為關鍵，「我們的桑椹是六級化的桑椹。」，許宏賓從品種開始篩選，並改善栽種環境，「我的農場是環境友善，加大果樹行株間距，所以通風良好，植株的健康管理就會好，走道寬，人走方便也是友善。」，除了重視一級的生產，他也投入二級的加工，成立中部第一間符合「食品良好衛生規範準則」(GHP)認證的初級加工廠。桑椹採摘後，保留部分鮮果外，其餘便進入工廠急速冷凍，維持桑椹果實的Q彈，除製成果汁、果醋及果泥，他還將桑椹葉製成茶包，多元化開發。他不僅自產自銷，更進行食農教育，是六級化產業的實踐者。「我那時很常參加農夫市集，但農夫平常就很忙，實在沒太多時間去現場賣。」，熱愛學習的許宏賓從農民學院看到農業部的「電農培訓及輔導專案管理計畫」，想到可用網路銷售來節省時間，立即報名。「以前知道要做網路，但不知道怎麼開始。」，他從初階班、中階班到高階班，上完整套電農培訓課程，「我喜歡系統性思考，初階課從食安法等法律基本開始學，我覺得很重要，再慢慢往上進階，快速建立架構，達到系統性的提升。」，課後，他心中對電商銷售的技巧有了藍圖。「上課才知道，我在果園做了這麼多有意義的事。」，他透過老師的引導，發現他視為的日常，消費者卻不了解，「如何讓消費者知道我們的價值是最重要的。」，課後他運用所學，在官網、Facebook及LINE等通路進行推廣，銷售數成長了10%~20%。「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」，這句論語名言是許宏賓將農場取名「樂農發」的由來，「樂在農業，發展美好。」，他覺得一定要先快樂的務農，自然各方面都做得好，整個農業就會發展起來。「電農就是要帶給消費者誠信與美好，誠信就是你的果樹怎麼栽種與管理清楚可見，美好是要讓消費者打開包裹的那一刻感覺很美好！」許宏賓在桑椹樹旁，看著美好的桑椹果實笑著說。