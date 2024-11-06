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▲日職讀賣巨人隊王牌投手菅野智之，休賽季確定將赴美挑戰大聯盟。（圖／記者葉政勳攝）

生涯曾在2017年、2018年連續2年，奪下日職投手最高榮譽澤村獎的日本強投菅野智之，今年季後成為國際自由球員，確定將挑戰大聯盟舞台。而昨日則傳出聖地牙哥教士似乎對於菅野智之頗感興趣，今日根據日媒報導，現年35歲的菅野智之，生涯至今已在日職讀賣巨人效力長達12個賽季，本季他的表現相當出色，迎來大復活，主投156.2局當中並送出111次三振。菅野智之過去曾在2017年、2018年連續2年勇奪澤村獎，並2度獲選中央聯盟MVP，也是央聯3屆的勝投王，聖地牙哥教士總管A.J. Preller昨日受訪時則坦言，目前球隊還想要再找1名先發投手，目標是能夠戰勝新賽季將要挑戰連霸的道奇。而教士是否會出手網羅菅野智之，Preller透露雖然還沒有與他的經紀人開始正式聯絡，但關於這件事情，而如今對於菅野智之有興趣的球隊似乎越來越多，根據日媒《Sponichi Appex》指出，今日傳出德州遊騎兵與洛杉磯天使也對他有興趣，遊騎兵隊總經理Chris Young稍早說到：「，但我們球隊在日本有一支高素質的球探團隊，他們會物色所有表現傑出的日本球員，他們是球隊的關鍵。」另一方面，天使總經理Perry Minasian則透露，「。」雖然遊騎兵和天使都沒有在訪談當中提到菅野的名字，但他們目前非常熱衷於補強投手陣容，因此菅野智之必然也是他們會注意的名字。