11月7日是24節氣中的「立冬」，代表著冬天的來臨。由於東北季風持續強盛，6日全台最低溫出現在「新北石碇」，只有16.2度，中央氣象署指出，氣溫還會持續下滑，周五清晨體感最寒涼，周末略有回溫。立冬要拜拜嗎？立冬和冬至差別？立冬要吃什麼？立冬熱過年冷？《NOWnews》整理立冬習俗、禁忌與開運法，帶讀者一文掌握。
🟡 節氣立冬代表什麼意思？日期是哪一天？
立冬是24節氣中的第19個節氣，也是冬天的第一個節氣。立冬的日期通常落在每年國曆的11月7日或8日，今（2024）年立冬是11月7日。
《月令七十二候集解》中提到：「立冬，十月節。立字解見前。冬，終也，萬物收藏也。」立冬代表冬季的開始，秋季的農作物已經全部收曬完畢，收藏入庫，動物也已要準備冬眠。
🟡立冬的諺語有哪些？
◾立冬過，稻仔一日黃三分，有青粟無青菜：中南部地區二期稻作到立冬時皆可收穫。
◾立冬收成期，雞鳥卡會啼：收成期間，放飼的雞及野生的鳥有穀物可吃，喜而好啼。
◾補冬補嘴空：臺灣人的習俗，立冬日要進補，一般是吃麻油雞酒或者是四物仔、八珍、十全等。
資料來源：農業兒童網
🟡 「立冬熱、過年冷」是真的嗎？
常有人說「立冬不冷，冬天會很冷；立冬很冷，冬天會不冷」。所謂的「立冬熱過年冷」是真的嗎？氣象專家賈新興曾分析近年「立冬史上最高溫前15大」，指出統計台北市最熱立冬最高溫是1943年的32.8℃，其次是1990年的32.4℃，「過去的立冬日不冷，12月不冷機率高達71%」。
氣象專家、環境部長彭啟明也曾直言：「『立冬不冷，冬天會很冷』，這種奇怪的想法，統計上很難看得出關聯，也無法拿這做預測的啦！」他認為，古人時代沒有氣象預測或像現在有較好觀測，只能用這種印象的感覺，但準確度就是 50%，就跟擲銅板一樣。
🟡立冬跟冬至一樣嗎？差別在哪？
立冬是第19個節氣，通常是在11月7日或8日，而冬至是第22個節氣，通常是在12月21日或22日。立冬象徵冬天來了，而冬至中的「至」是最、極的意思，冬至代表是冬天裡最冷的一天，也是日照最短的一天。
🟡立冬要拜拜嗎？吃什麼開運？
立冬這天除了祭拜祖先外，更要拜土地公，可到土地公廟、財神廟求錢母、換錢母，向神明祈求年尾財運大開，希望求得錢母，替錢包「進補」後可以飽滿地邁向新的一年。
雖然一般認為，吃湯圓是冬至或元宵節的習俗，但是其實立冬也可以吃湯圓。命理專家小孟表示，立冬會拜祖先，感謝祖先一年來的庇佑，因此拜完祖先也可以吃湯圓，象徵團圓和圓滿。
除了湯圓外，中國北方的習俗立冬還會吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，古人取「交子之時」諧音，吃餃子代表節日交替。還有一說是餃子貌似耳朵，北方人冬天容易凍傷耳朵，認為吃了象徵「耳朵」的餃子，冬天耳朵就不容易受凍。
🟡立冬禁忌有哪些？
立冬天氣轉寒，早晚溫差大，要注意添衣保暖，減少早晚外出，以免受寒，也要避免激烈運動。命理專家柯柏成也提醒，民俗上立冬交運的這個時間點，不能與自己生肖相沖的生肖見面，相沖生肖包含「鼠沖馬」、「牛沖羊」、「虎沖猴」、「兔沖雞」、「龍沖狗」、「蛇沖豬」。
柯柏成指出，也要避免看到相沖生肖關的飾品、物品，更不能吃消沖生肖的肉食，「如果是今年八字交十年大運的朋友，這個時辰避免與戴孝服喪期間的人見面容易犯喪門」。
相關新聞：11/7立冬節氣禁忌多！不要太早起床、少吃薑母鴨 養生飲食一次看
🟡立冬開運方法
柯柏成分享立冬開運法，因為橘子是冬天盛產的水果，諧音有「吉」祥之意，只要在立冬當天於客廳顯眼的地方，擺奇數數量的橘子，三、五、七或九顆都可以，用水果盤盛裝起來，給家人隨時吃，少於三顆時就補，「起碼在小雪之前都這樣做，讓全家人生氣蓬勃，為運勢轉換招來好兆頭，為今年收好尾。」
相關新聞：立冬1禁忌別犯！由黑翻紅「開運法」曝光 全家轉運一路旺到年底
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
立冬是24節氣中的第19個節氣，也是冬天的第一個節氣。立冬的日期通常落在每年國曆的11月7日或8日，今（2024）年立冬是11月7日。
《月令七十二候集解》中提到：「立冬，十月節。立字解見前。冬，終也，萬物收藏也。」立冬代表冬季的開始，秋季的農作物已經全部收曬完畢，收藏入庫，動物也已要準備冬眠。
🟡立冬的諺語有哪些？
◾立冬過，稻仔一日黃三分，有青粟無青菜：中南部地區二期稻作到立冬時皆可收穫。
◾立冬收成期，雞鳥卡會啼：收成期間，放飼的雞及野生的鳥有穀物可吃，喜而好啼。
◾補冬補嘴空：臺灣人的習俗，立冬日要進補，一般是吃麻油雞酒或者是四物仔、八珍、十全等。
資料來源：農業兒童網
🟡 「立冬熱、過年冷」是真的嗎？
常有人說「立冬不冷，冬天會很冷；立冬很冷，冬天會不冷」。所謂的「立冬熱過年冷」是真的嗎？氣象專家賈新興曾分析近年「立冬史上最高溫前15大」，指出統計台北市最熱立冬最高溫是1943年的32.8℃，其次是1990年的32.4℃，「過去的立冬日不冷，12月不冷機率高達71%」。
氣象專家、環境部長彭啟明也曾直言：「『立冬不冷，冬天會很冷』，這種奇怪的想法，統計上很難看得出關聯，也無法拿這做預測的啦！」他認為，古人時代沒有氣象預測或像現在有較好觀測，只能用這種印象的感覺，但準確度就是 50%，就跟擲銅板一樣。
🟡立冬跟冬至一樣嗎？差別在哪？
立冬是第19個節氣，通常是在11月7日或8日，而冬至是第22個節氣，通常是在12月21日或22日。立冬象徵冬天來了，而冬至中的「至」是最、極的意思，冬至代表是冬天裡最冷的一天，也是日照最短的一天。
🟡立冬要拜拜嗎？吃什麼開運？
立冬這天除了祭拜祖先外，更要拜土地公，可到土地公廟、財神廟求錢母、換錢母，向神明祈求年尾財運大開，希望求得錢母，替錢包「進補」後可以飽滿地邁向新的一年。
雖然一般認為，吃湯圓是冬至或元宵節的習俗，但是其實立冬也可以吃湯圓。命理專家小孟表示，立冬會拜祖先，感謝祖先一年來的庇佑，因此拜完祖先也可以吃湯圓，象徵團圓和圓滿。
除了湯圓外，中國北方的習俗立冬還會吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，古人取「交子之時」諧音，吃餃子代表節日交替。還有一說是餃子貌似耳朵，北方人冬天容易凍傷耳朵，認為吃了象徵「耳朵」的餃子，冬天耳朵就不容易受凍。
🟡立冬禁忌有哪些？
立冬天氣轉寒，早晚溫差大，要注意添衣保暖，減少早晚外出，以免受寒，也要避免激烈運動。命理專家柯柏成也提醒，民俗上立冬交運的這個時間點，不能與自己生肖相沖的生肖見面，相沖生肖包含「鼠沖馬」、「牛沖羊」、「虎沖猴」、「兔沖雞」、「龍沖狗」、「蛇沖豬」。
柯柏成指出，也要避免看到相沖生肖關的飾品、物品，更不能吃消沖生肖的肉食，「如果是今年八字交十年大運的朋友，這個時辰避免與戴孝服喪期間的人見面容易犯喪門」。
相關新聞：11/7立冬節氣禁忌多！不要太早起床、少吃薑母鴨 養生飲食一次看
🟡立冬開運方法
柯柏成分享立冬開運法，因為橘子是冬天盛產的水果，諧音有「吉」祥之意，只要在立冬當天於客廳顯眼的地方，擺奇數數量的橘子，三、五、七或九顆都可以，用水果盤盛裝起來，給家人隨時吃，少於三顆時就補，「起碼在小雪之前都這樣做，讓全家人生氣蓬勃，為運勢轉換招來好兆頭，為今年收好尾。」
相關新聞：立冬1禁忌別犯！由黑翻紅「開運法」曝光 全家轉運一路旺到年底
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。