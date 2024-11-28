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▲南投縣長許淑華（右1）9月起，逐一會勘國中小。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣府今年購置26,000套調整式課桌椅，將老舊木製桌椅全部汰換，讓學生有舒適的學習環境。（圖／南投縣政府提供）

▲縣府自籌經費的努力下，共計有18校獲得校園硬軟體改善。（圖／南投縣政府提供）

世界棒球12強賽，台灣以4比0完封日本拿下世界冠軍，棒球運動在世界發光，球員陳柏清正是南投囡仔，曾是中興國、高中棒球隊員，對於棒球選手的培訓和照顧，南投一直默默在紮根。新豐國小棒球隊今年赴日，勇奪第42屆世界少年棒球錦標賽冠軍；名間鄉三光國中也是培育職棒選手搖籃，富邦林育辰、統一全紹凱，都是三光國中調教出來的職棒選手。棒球運動在南投開花結果；幕後功臣很多，除了學校教練、企業幫忙，還有縣府支持程度。南投縣長許淑華9月23日走訪三光國中，決定改善球員學生宿舍後，工程已於11月19日決標，將於12月23日動土。106學年成立的三光棒球隊，住宿環境歷經歲月，設備簡陋，空氣又不流通，需要加緊改善。縣府提計畫，獲中央1700萬元補助，但中央給的經費並不足夠，縣府自籌2443萬元，一次補足4100萬元新蓋宿舍費用，未來三光棒球隊學生，將可獲得充分休息，在體育活動及比賽競技發揮更大潛力。三光國中棒球宿舍獲得中央及縣府支持，即將改善只是一個案例。南投縣有168所國中小，每所學校人數不同，偏鄉小校也特別多，但不管學校大小，南投縣長許淑華希望每一所學校的學生都能有最好的教育品質，因為教育不能等，完善「教育練功坊」，才能提升下一代競爭力。小從個人發展，大到影響社會國家未來，教育絕對是最好的投資。南投縣政府今年完成班班有大屏汰換後，已規劃比中央進度更快的「生生有平板」政策，希望每一位學生都能趕上時代，進入數位學習。勾勒教育遠景，南投逐步圓夢。南投縣幅員廣大，但財力有限，均衡教育發展，除了向中央提計畫，爭取補助，在縣長許淑華支持下，縣府自籌部分財源，改善校園設施，設法解決校園燃眉之急，確保每一位學生都能得到公平、優質的教育機會。正值發育期的國中小學生，身高體重變化快，教室內傳統木造課桌椅，不符合成長需要，學生彎腰、低頭學習，影響健康。今年，南投縣府購置26,000套調整式課桌椅，將老舊木製桌椅全部汰換，達成率100%，學生受惠的後面是，依身高調整的桌椅，讓學生有舒適的學習環境。關心學校建設，許縣長9月起走入校園，逐一會勘18所國中小，深入校園、聽取簡報，並和各校家長會溝通，並自籌近7千萬元，逐步充實學校設備，讓學生能安心學習，也讓老師獲得更好的教學環境。例如，名間國小前庭川堂，上方建置太陽能板年久失修，雨天不但漏水，川堂下也是學童活動空間，加上家長也在這裡接送學童，考慮校園安全，許縣長同意動支164萬餘元，趕緊改善。名間國中申請田徑基層訓練站，發展田徑、籃球、軟網等體育運動，申請 155萬元整修球場，看到學校運動場所還需要加強，許縣長當場請學校另提計畫，後來縣府再增加344萬元經費，一次完善球場周邊設施，可說「學校要五毛，縣府給一塊」。學校爭取校園改善，費盡心機。許縣長走訪學校，一位家長會長透露，學校製作簡報過程，一直想辦法，希望說服縣府，撥足經費給學校。沒想到許縣長到校了解，聽完簡報還會詢問家長會意見，並參酌縣議員建議，立即做出明快決定，因為縣府幕僚單位教育處，針對學校需求，早做了改善腹案。校園設備老舊，縣府設法更新。草屯國中現有廣播系統，超過40年決定更換；100多年的南投國小，縣府籌措約420萬元，在操場南側至西側施作直線108公尺、曲線內彎80公尺的階梯式動態活動空間、看台區及多功能學習區，並鋪設PU緩衝道，改善圍牆邊通學步道、跳遠區等，給孩子更好的運動空間。一步一腳印，在縣府努力下，半年多來計有18所國中小獲得硬軟體改善，讓教育品質更上一層樓！（南投縣政府廣告）