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▲「檀島香港餐廳」推出4款新湯菜，包含酸香夠味的藤椒酸菜魚。（圖／檀島香港餐廳提供）

▲檀島香港餐廳也有足料煲湯系列，包含胡椒豬肚雞湯、黑蒜何首烏排骨湯等，每道250元起。（圖／檀島香港餐廳提供）

▲迎接立冬氣溫漸涼，南港老爺行旅推出Dr.齁齁睏住房專案 ，免費送上南非原包裝進口科伊桑博士茶，2人入住每晚3,680起。（圖／南港老爺提供）

今（7）日立冬，也代表著冬季來臨，氣溫轉涼，適合吃鍋、喝湯暖身。「檀島香港餐廳」趁此波推出4款全新湯菜，包含麻辣水煮牛、藤椒酸菜魚、大澳豬骨煲與腐竹羊腩煲。且消費滿1,188元，其中含任一款足料煲湯，即可有機會現場帶走W.SHOW面膜乙份(市價358元)。南港老爺行旅也因應立冬來臨，推出「Dr.齁齁睏住房專案」，住房免費獲得南非原包裝進口的科伊桑博士茶、潔面霜與Soft Kitchen自助早餐。「檀島香港餐廳」推出4款新湯菜，其中麻辣水煮牛，強調使用紅袍花椒、郫縣豆瓣醬、牛大骨、香料等熬煮製成，噴香夠味，有牛肉片搭配銀芽與臭豆腐等，再配上酥脆油條與白芝麻的香氣，整體層次豐富。而「藤椒酸菜魚」則是使用無污染海域大成根島野生青衣魚，其為深海魚無土味且是高單價魚種，搭配黑木耳、寬粉絲、腐竹和客家酸菜，酸味清心，加上淋有花椒油和藤椒醬，激發迷人香氣。而不嗜辣者，則推薦「大澳豬骨煲」與「腐竹羊腩煲」，同樣湯濃料多。「檀島香港餐廳」也將港式煲湯系列全面升級足料煲湯，包含胡椒豬肚益活雞湯、鮑魚鹿茸菇益活雞湯、黑蒜何首烏腩排湯等。以上各式湯品，每道最低250元起可嚐到。為了慶祝檀島官方Line好友即將衝破4萬大關，即日起加入檀島會員官方Line@，就有機會獲得現金券乙張，11、12月更是會員幸運抽、好康一波波，11月8日起有機會免費品嚐全新烘焙甜品-芋泥菠蘿，12月8日起還有買足料煲湯，就請你吃蛋撻的幸運抽活動。此外，12月8日-1月7日只要到各門市消費滿1,188元，其中含任一款足料煲湯，即可有機會現場帶走W.SHOW面膜乙份(市價358元)。另外，南港老爺行旅也因應立冬來臨，推出「Dr.齁齁睏住房專案」，攜手高品質來自南非原包裝進口的科伊桑博士茶（Khoisan Rooibos Teas），入住可享身心舒緩的科伊桑紅/綠博士茶（各2包）、溫和洗淨的博士茶潔面霜（乙入），與Soft Kitchen自助早餐（2客），專案2人入住，每晚3,680起。南港老爺行旅表示，南非科伊桑博士茶味道甘醇，帶有獨特植物芳香，富含飽滿微量元素，可調整體質且不含咖啡因、無茶鹼，既不傷胃也不會影響睡眠，反而具有幫助入睡特性。南港老爺行旅更為旅客準備博士茶潔面霜，添加南非博士茶，無添加香精及其它致敏感性成分。2024年11月1日起至2025年1月31日止，預訂Dr.齁齁睏科伊桑博士茶住房專案，即可享受暖心的高品質科伊桑博士茶，還有機會在Soft Kitchen自助早餐享用主廚限時限量特製的博士茶葉蛋，以科伊桑紅博士茶慢火熬製，濃郁蛋香融合甘醇茶香；Soft Kitchen午餐與下午茶時段，同步供應科伊桑紅/綠博士茶。