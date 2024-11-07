新生代女神王淨挑戰各種有鬼題材，這次擔任衛生棉廣告中的經牌特務，俐落揪出是誰在每個月裡偷偷搞鬼！
「新生代女神、最強發電機、票房保證」的王淨，氣質空靈的形象和活潑的反差萌個性，早已圈粉無數，不少影迷從《返校》學姊一角認識王淨，也開啟王淨的各種鬼題材演出，今年擔任蘇菲代言人，出演最新懸疑風格的天然原生棉廣告中，扮演經牌特務偵查眾多不自然現象，一窺到底是誰在搞鬼！
車廂裡、辦公室裡、電梯裡，女孩們接連發生不自然現象，原因卻不明，不自然的刺癢、扭動，許多女孩都曾懷疑是天氣太熱、褲子太緊、又或是自己肌膚敏感、太久沒換，直到王淨的出現破解困擾迷思「選對最天然的衛生棉才是關鍵！一起擺脫不自然，跟刺癢說掰掰！」 引發網友共感紛紛留言「謝謝淨幫排除！沒想過是衛生棉的問題」、「不要再說我褲子太緊了！」等熱烈迴響。
女孩們面對每個月的月事早已做好萬全準備，但肌膚卻會刺刺癢癢的，原來是用到不天然的衛生棉。王淨也於自身 IG 發文分享提到自己的愛用款蘇菲天然原生棉，無漂白無添加，棉片是超可愛的原生奶茶色，使用起來更親膚不刺癢，讓生理期更安心舒適！
推薦給所有生理期間肌膚困擾的女孩們，跟上王淨的腳步，擺脫不自然的刺癢症狀！現在各大通路都有限時優惠，立即入手王淨愛用同款！
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