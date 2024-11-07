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台灣大塚製藥在台深耕50年，深刻明白「取之社會、用之社會」的道理，對環境保護及社會責任必須持續貢獻，所以始終秉持「以全世界人類的健康為出發點」為核心價值，投入環境永續、社會回饋等多面向的企業社會責任（CSR）工作，致力為社會帶來正面影響。台灣大塚製藥透過節能減碳措施，積極改善地球耗能問題，展現友善環境的承諾。近期中壢工廠已更換LED節能燈具及加強空調溫控，用電量與去年同期相比，成功降低12%的用電消耗。未來中壢工廠計劃進一步升級節能設備，包括使用變頻空調系統等，以持續提升能源效率，此外更計畫於廠區屋頂設置太陽能面板，引入綠色能源。台灣大塚製藥中壢工廠安全衛生環保暨生產支援部經理（中壢工廠廠長代理）陸崇軒表示，此項計畫目標至2028年，能相較2018年減少碳排量50%，有計劃性實踐台灣大塚製藥履行保護地球的承諾。針對廢棄物管理及循環利用，台灣大塚製藥實施嚴格的分類回收制度，進行有效再利用 ， 舉例像是將輸液PP軟袋轉化為固體燃料棒，將廢棄物再利用，減少環境負擔。同時也致力於節水管理，持續優化製程，減少水資源浪費。在社區參與方面，除定期投入公益活動，另外包括認養道路清潔、淨灘、淨山等環境保護行動，像是中壢廠區於每週一早上，由員工自發性參與「友愛環境日」，主動清掃工廠周邊，貢獻乾淨美麗的社區環境。也善用公司會議和活動契機，支持弱勢團體，優先選購手工餅乾及香皂等產品作為伴手禮，做到社會關懷善的循環。台灣大塚製藥深知，員工同仁是CSR重要核心之一，為此公司提供完整健康保障計畫，包括年度健康檢查、EAP員工協助方案及職場在職培訓，中壢廠區並於中午供餐，提供均衡營養的飲食，保障員工健康。並積極推動法律意識的宣導，確保員工權益。且為提供客戶更即時的服務，台灣大塚製藥於近期工廠倉庫整建中導入系統自動化，縮短出貨時間、減少人工搬運，進而優化物流流程，也能減少碳足跡。中壢廠區部分空間翻新後，不僅成功提升企業形象，員工士氣大幅提高，來訪者也表示有煥然一新的體驗。台灣大塚製藥未來將持續加強CSR工作，從環境保護到社會服務，思考對地球和社會的影響，並以實際行動回應企業社會責任，為全體員工及社會創造更美好的未來。