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▲丹妮婊姐過去情路不順，如今她和老公黑豹結婚，鼓舞到許多粉絲，卻又因為夫妻生活苦惱。（圖／翻攝自丹妮婊姐星球FB）

▲丹妮婊姐認為夫妻感情要好，應該要分房子住才可以。（圖／翻攝自丹妮婊姐星球FB）

網紅丹妮婊姐與交往四年的美國男友「黑豹」今年初升格為夫妻，儘管兩人目前仍分居兩地，她最近特地飛往美國「經營婚姻」，卻在社群上吐露相處中的無奈。她幽默表示，因老公打呼問題已經跟他在打鬧鐘戰爭「要想夫妻感情好，應該分房子住才行！」此言一出，引發粉絲共鳴與討論。丹妮婊姐在社群上發文表示，自己習慣側睡，且相當怕吵，必須戴上抗噪耳機並播放白噪音來入眠。她的老公黑豹卻有「打呼」和「鬧鐘」的雙重擾人問題，讓她苦不堪言。她提到，黑豹早晨鬧鐘響起卻反覆按下貪睡模式，再度入睡，這樣的習慣讓她崩潰大呼：「到底怎麼有辦法這樣反覆醒來又入睡啦！」為了解決問題，丹妮婊姐建議黑豹將鬧鐘聲換成碧昂絲的〈Ring The Alarm〉，但黑豹選了類似的高分貝警報聲，讓她更頭痛，甚至直言要像台灣綜藝節目般「設天花板潑水裝置」，若他再按貪睡鍵，就讓水桶潑水或鍋蓋掉下來打頭。對於網友建議的「分房睡」來解決問題，丹妮婊姐坦言，因目前兩人尚未買房，沒多餘房間可以分開睡，更搞笑建議：「何止分房睡，我覺得夫妻感情要好，是要分房子睡哈哈哈！住隔壁這樣再好不過了哈哈哈！」她的幽默發文吸引大批粉絲留言，有人笑說，「這招太神了！」