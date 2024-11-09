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睡眠問題嚴重恐影響人類健康與生活品質，長期睡眠不佳也會提高代謝性疾病風險，市面上助眠保健品種類繁多，該怎麼選呢？專家認證4大關鍵助眠成分，分別為鎂、番紅花萃取物、南非醉茄，以及GABA（γ-胺基丁酸）。根據台灣睡眠醫學學會2022年的調查，自疫情以來對睡眠品質不滿意的民眾比疫情前增加17%。失眠症狀的比例也從疫情前的 42.9%上升至59.7%。失眠的成因多樣，包括生活壓力、作息混亂、荷爾蒙變化，甚至睡前滑手機和藥物的影響都可能導致睡眠障礙。 藥師李昱興表示，失眠大致分為入睡困難、淺眠或睡眠中斷、早醒且睡不著等3種情況，許多人會選擇服用安眠藥強行「關機」，但長期依賴可能引發白天嗜睡、記憶力下降、腸胃不適等副作用，甚至有成癮風險，且多種藥物混用易引發交互作用，「從根本改善睡眠習慣，才是理想的解決方案。」此外，長期睡眠不佳也會提高代謝性疾病風險，像是血壓高、血脂高、血糖高等三高問題，恐增加心血管疾病機率。要改善睡眠問題，建議從減輕壓力、改善睡眠環境、調整飲食和適度運動，多管齊下，並避免晚上攝取咖啡、可樂與茶等含有咖啡因的食物；同時，不建議以酒精作為助眠手段，因其代謝產物反而會引發睡眠中斷，影響睡眠品質。然而，市面上助眠保健品種類繁多，李昱興整理4大關鍵助眠成分：有七成台灣人鎂攝取不足，而鎂是血清素製造和褪黑激素合成的重要輔酶，適量補充能延長睡眠時間並顯著提升睡眠品質。研究發現，番紅花能促進色胺酸轉化為血清素，進而提高褪黑激素濃度，達到助眠效果。然而，因番紅花採摘不易且價格高昂，被譽為「紅色黃金」，市面上僅少數助眠產品含有此成分。又稱「睡茄」，在印度傳統醫學已經被用為適應元，有舒壓助眠的效果。近年更有研究指出，每日攝取南非醉茄萃取物，可顯著減少焦慮、壓力，降低皮質醇濃度，從而提升睡眠品質。重要的神經傳導物質。能傳遞「休息」訊號，調節體質、穩定情緒並幫助入睡。其中，麩胺酸發酵物是市面上助眠保健食品中最常見的GABA來源。除此之外，維生素B6、 B12、鈣、維生素E、色胺酸及芝麻素等成份改善睡眠也有輔助效果。李昱興建議，睡眠問題成因多樣，選擇含多種有效成分的複方保健食品能更全面助眠，提升整體睡眠品質。選購時，還應注意選擇有認證的廠商，並確保有效成份充足且產品具有安全報告。透過保健食品的配合，再加上飲食、生活作息與環境的調整，就能有望逐步改善睡眠，實現一覺好眠。