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▲黃子芸將這些年累積的案例撰寫成書，該書尚未正式發售便於博客來宗教類預購排行榜登上第一名。（圖／紅螞蟻圖書提供 ）

▲黃子芸說她曾猶豫不決，甚至嘗試拖延，直到無法再逃避才接受這份天命。（圖／紅螞蟻圖書提供 ）

知名藝人唐德惠，法號傳蓮，於2021年正式剃度出家，進修5年並獲道教法師證照，投入宗教工作。本名黃子芸的她秉持「一念心」幫助信眾解惑，近期將這些年累積的案例撰寫成書《一念心改寫神的劇本》，該書尚未正式發售便於博客來宗教類預購排行榜登上第一名，一發行就奪冠。對於這本冠軍作品，她表示：「希望能幫助有相似困惑的人。」唐德惠早年參與《後山日先照》、《出外人生》等知名作品，憑藉精湛的演技獲得廣大關注。2019年，她感受到天命的召喚，便開始在被稱為「台灣道教大學」的宜蘭三清道祖宮廟進修，並取得發符令、辦聖事的合格法師證照。她在林口開設「三寶佛堂」，逐步累積信眾，並藉由撰寫個案分享宗教智慧，讓有相同困惑的人尋得解答。在新書中，黃子芸詳述自己從藝人到修道者的心路歷程。她透露，自幼遺傳母親的通靈能力，成為三太子乩身，當三太子指示她放下演藝事業時，她曾猶豫不決，甚至嘗試拖延，直到無法再逃避才接受這份天命。黃子芸表示：「我將這些經歷寫成書，就是希望能幫助有相似困惑的人。」她深信，每一個案件背後都有天命的指引。書中收錄了多個辦事案例，包括流產婦女懷疑嬰靈附身、失婚婦女在指導下重拾自信等。她提到，幫助信眾時，她會以同理心代入對方情境，無論多困難的問題，她都會以平靜心態面對。作為「中華普世道派」第七代宗師，她在師父謝沅瑾的指引下，透過結合佛道智慧，為世人解決疑難。黃子芸將辦聖事收入分配用於公益，秉持三太子的指示以實際行動幫助他人。她的新書《一念心改寫神的劇本》現已在博客來、誠品、金石堂等通路開售，藉由文字傳遞信仰的力量，持續為信眾帶來慰藉與啟發。