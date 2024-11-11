百萬YouTuber Ryu、Yuma近期因雙外遇事件，在網絡上引起軒然大波，已婚的兩人各自感情糾葛、各方的回應、網友的討論讓事件成為焦點，而中國小三畫家爆料、小王Tommy疑似戀上好友妻子等，其中橫跨3國籍的錯縱複雜關係，也讓事件愈演愈烈。以下為本事件的完整懶人包，《NOWnews今日新聞》帶您看懂這場網紅不倫戀風波始末。
小三爆料事件開端 揭與Ryu親密互動
事件的開端始於中國秦姓女畫家的一則公開爆料貼文，她點名指出與Ryu之間的親密關係，並曝光了疑似兩人間的私密互動細節。小三在貼文中提到她與Ryu的多次互動，暗示兩人之間的情感超越普通友誼，並表示她已知Ryu有伴侶，卻仍選擇與他交往。此爆料一出，隨即引起網友關注，許多人認為她的行為令人震驚，而小三直言的爆料內容也讓Ryu成為許多網友的撻伐對象。
Ryu發表萬字回應文 證實Yuma先出軌
隨著爆料的發酵，Ryu隨後發表了一篇長達萬字的回應文。他在文中先委婉證實妻子Yuma先出軌，自己才在朋友的介紹下認識秦姓女畫家，Ryu不僅表示新歡幫他找回自己和自信，還寫下對太太的心疼，承諾會一輩子關心對方。他也向大眾喊話，希望不要去傷害Yuma、畫家和與太太發生婚外情的男方，「整個事情的大流程裡，惡的源頭還是在我這，我這邊隨時歡迎大家的情緒發洩。」不過他的說法卻不被買單，秦姓女畫家友人直接在秦女的IG貼文下打臉男方：「又變成只是女性在相互受傷害。」網友也對這段關係複雜的不倫戀，有很多不解與批判。
小王Tommy身份引熱議 網友3點證據咬定不放
除了小三的爆料和Ryu的回應外，Ryu的網紅好友Tommy在其中的角色也成為討論焦點。許多網友質疑Tommy是否為傳聞中的小王，並提出3大證據咬定不放。首先，小三在爆料中指名指出Tommy與事件的關聯，且語氣確切。其次，Ryu的長文回應未直接否認這一點，讓部分粉絲認為他默認小三的指控。也有許多網友挖出以往「似乎早有玄機」的影片，印證此段不倫戀，而Tommy至今仍保持沉默，未對事件作出回應，這也讓許多人認為其可能性不容忽視，紛紛喊出要退訂YT訂閱，討論度居高不下。
網友看法分歧 質疑真相撲朔迷離
由於事件牽涉多方，網友的看法也產生了分歧。部分網友認為Ryu的回應不夠誠實，對小三的指控模糊帶過，顯得避重就輕，而Tommy的沉默也被視為默認的態度。此外，許多網友批評該事件對於YouTuber形象的影響，表示難以再支持Ryu與Yuma。然而，亦有粉絲認為應該等當事人更明確回應，不應過早下結論。
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事件的開端始於中國秦姓女畫家的一則公開爆料貼文，她點名指出與Ryu之間的親密關係，並曝光了疑似兩人間的私密互動細節。小三在貼文中提到她與Ryu的多次互動，暗示兩人之間的情感超越普通友誼，並表示她已知Ryu有伴侶，卻仍選擇與他交往。此爆料一出，隨即引起網友關注，許多人認為她的行為令人震驚，而小三直言的爆料內容也讓Ryu成為許多網友的撻伐對象。
Ryu發表萬字回應文 證實Yuma先出軌
隨著爆料的發酵，Ryu隨後發表了一篇長達萬字的回應文。他在文中先委婉證實妻子Yuma先出軌，自己才在朋友的介紹下認識秦姓女畫家，Ryu不僅表示新歡幫他找回自己和自信，還寫下對太太的心疼，承諾會一輩子關心對方。他也向大眾喊話，希望不要去傷害Yuma、畫家和與太太發生婚外情的男方，「整個事情的大流程裡，惡的源頭還是在我這，我這邊隨時歡迎大家的情緒發洩。」不過他的說法卻不被買單，秦姓女畫家友人直接在秦女的IG貼文下打臉男方：「又變成只是女性在相互受傷害。」網友也對這段關係複雜的不倫戀，有很多不解與批判。
小王Tommy身份引熱議 網友3點證據咬定不放
除了小三的爆料和Ryu的回應外，Ryu的網紅好友Tommy在其中的角色也成為討論焦點。許多網友質疑Tommy是否為傳聞中的小王，並提出3大證據咬定不放。首先，小三在爆料中指名指出Tommy與事件的關聯，且語氣確切。其次，Ryu的長文回應未直接否認這一點，讓部分粉絲認為他默認小三的指控。也有許多網友挖出以往「似乎早有玄機」的影片，印證此段不倫戀，而Tommy至今仍保持沉默，未對事件作出回應，這也讓許多人認為其可能性不容忽視，紛紛喊出要退訂YT訂閱，討論度居高不下。
網友看法分歧 質疑真相撲朔迷離
由於事件牽涉多方，網友的看法也產生了分歧。部分網友認為Ryu的回應不夠誠實，對小三的指控模糊帶過，顯得避重就輕，而Tommy的沉默也被視為默認的態度。此外，許多網友批評該事件對於YouTuber形象的影響，表示難以再支持Ryu與Yuma。然而，亦有粉絲認為應該等當事人更明確回應，不應過早下結論。