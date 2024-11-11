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中山北路官道御路的百年風華，孕育出台北市中心的時尚大道。領轄晶華、老爺、大倉久和等五星級飯店的富麗堂皇，串連國際精品名牌的時尚生活。都會潮人改不掉的時尚與流行，將成為您的日常生活方式。晶華酒店與姊妹淘悠閒的下午茶，精品名店下手限量名牌包，花博公園的藝文活動，雙連市場接地氣的日常，心中山線形公園濃濃的文創風情，或者秀泰影城來一場午夜場。這是台北市心最精采的生活面貌，｢潮中山｣以15~26坪的規劃，全工程0付款的輕鬆，請您從容入主中山北商圈，開始您的精采生活。「潮中山」三捷運站的地段優勢，成為中山北路商圈的核心之地。與捷運中山國小站、雙連站和民權西路站的距離，均在450米至650米之間，暢享北市最精華的商圈版圖。並接收國賓飯店改建、嘉新大樓改建、大同集團開發案、雙子星計畫，四大改建開發計畫所帶來的地段增值紅利。「潮中山」15~26坪，時尚潮寓所、國際金獎宅。由新合茂建設投資興建，臺灣十大建築大師吳非士、國際空間大師陳鵬旭、豪宅御用結構權威張盈智、首席景觀設計師蘇瑞泉，以及甲級營造廠信升昌等台北豪宅團隊打造。榮獲國際建築設計三大獎，即芬蘭ARCH金獎、美國TITAN金獎、美國MUSE銀獎，大滿貫得獎建築，中山北路商圈極其稀有的國際金獎宅。建材上配備全球精品級設備，包括輕質隔間牆、德國BWT淨水系統、電梯配備SHARP空氣清淨機、智慧門禁系統、PHILIPS五合一電子門鎖、STUDOR吸氣閥、YKK AP鋁窗、6mm+6mm LOW-E玻璃、KRONOTEX太格德國精工木地板，以及HANSGROHE、KOHLER、PANASONIC、RINNAI、SVAGO等歐洲、日本國際品牌的廚具衛浴設備，讓每位住戶享受時尚潮人的精品生活。「潮中山」台新銀行、安信建經履約管理，安心購屋，誠信保證。中山北路商圈、三捷運、15-26坪、國際金獎宅、全工程0付款，防水保固5年。接待會館：中山北路二段126號禮賓專線：02-2568-4567