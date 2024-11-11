我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳春城語重心長地表示，期許中研院能更有效發揮學術單位的價值及功能，振聾發聵喚醒大家。（圖／民眾黨提供）

民眾黨立委吳春城11日在立法院質詢中研院院長廖俊智時表示，今年10月17日國發會公布了最新的人口推估數據，顯示台灣人口問題更加險峻、嚴重，這涉及了教育、國防、社福、經濟等，將是全面性崩潰的問題，他期盼中研院能像一盞明燈指引出正確的方向，並希望中研院能針對台灣少子化、超高齡社會提出「國家級的研究計畫」，在三個月內提供一份報告及構想，廖俊智當場允諾，並表示這確實也是他個人及中研院都關心的問題。吳春城11日在立法院教育及文化委員會質詢中央研究院院長廖俊智時表示，立法院每天都有層出不窮的議題及事情需要立委們立即回應，但有些事大家都只是做出制式反應，他真的很期待有一個智庫，像一盞明燈能指引出正確的方向，讓政策都能夠更具有共識。吳春城詢問廖俊智，美國大選結果川普狂勝，所有的預測、民調全都失靈，這麼大的風潮及民意在改變，為何專家研究的判斷卻抓不準？吳春城說，提出這樣的疑問是要導出一個核心議題，研究單位經常因太專注於專業，難以看輕全局。回過頭來關心人口問題，今(2024)年10月17日國發會公布了最新的人口推估數據，顯示台灣人口問題更加險峻、嚴重，這涉及了教育、國防、社福、經濟等，將是全面性崩潰的問題，甚至未來台灣三分之一的鄉鎮會「被消滅」，這是何等嚴重的問題？但吳春誠深感行政部門在放遠眼光這回事尚有努力空間。吳春城語重心長地表示，期許中研院能更有效發揮學術單位的價值及功能，振聾發聵喚醒大家，台灣社會高齡化已是不可逆轉的問題，未來台灣工作人口將會消失800多萬人，影響層面涵蓋市場、企業、稅賦、扶養，可能導致全面性地消退，吳春城期中研院能在三個月內針對台灣少子化、超高齡社會提出「國家級的研究計畫」，必須將這個議題當成核心問題來啟動，院長廖俊智當場允諾，這個議題是廖及中研院都在持續關心的，故將提出中研院的構想，因在這方面國內專家、學者的人數不多，產出計畫有實際上的困難，儘管如此依然將會朝這個方向努力；此外，中研院人員也補充表示，在今年五月經由吳委員的建議，立即盤點台灣人口老化議題，至今已經舉辦過三次演講討論勞動率參與、經濟改革、健康方面等議題，陸續還會有三場，後續也會提出相關的建議。