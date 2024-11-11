全球最大的無差別舞風一對一賽事 2024 Red Bull Dance Your Style 在歷經48個國家、超過145場區域賽事後，世界總決賽在印度孟買舉行，今年7月奪下台灣冠軍的Bogie（大可）以絢麗的 Waacking 技巧與表現，在48個國家的舞林高手中脫穎而出，成為首位晉昇Red Bull Dance Your Style世界16強的台灣舞者。世界總決賽最終則由來自越南的 MT Pop 以極具震感的創意風格贏得全場觀眾歡心，奪下冠軍。
「不敢相信！自己能夠站上這個夢想舞台。」第三度參賽的 Bogie (大可)，在7月的台灣決賽當中展現華麗的手勢與俏皮的互動成為台灣代表，並且在48強準決賽時，一路過關斬將成為最終晉級的8位舞者，更是首位踏上最終舞台的台灣舞者。Bogie表示自己晉級的時候腦袋當機了大概20分鐘，不敢相信真的要站上這個夢想舞台。
Bogie說：「這個比賽實在太難了，每個舞者都是最高等級，我在快樂又自我懷疑的狀況當中奮鬥，能夠晉級非常感恩也感到榮耀，很開心能帶著愛我的人的能量站上決賽舞台。」
突破自我 Bogie 大可創台灣記錄
儘管在16強賽即面對印度當地的人氣舞者Saumya，而未能晉級8強，Bogie表示在這場賽事最大的收穫是學習享受當下而不後悔，他表示Red Bull Dance Your Style不僅是一場競賽，更透過舞蹈凝聚世界各地的力量，並分享「整場活動我深刻感受到『愛』與『分享』，在這場比賽當中其實大家都是在跟自己對戰，而不是對手。」
Red Bull Dance Your Style世界總決賽在孟買湧入超過5,500位觀眾，共同沈浸在不同曲風音樂、燈光與舞蹈流派帶來的震撼。這場比賽不同於傳統舞蹈賽，Red Bull Dance Your Style 由觀眾即時投票決勝，選手不僅要秀出絕佳舞技，更要用精彩互動與感染力打動現場觀眾，讓每一場對決都充滿驚喜和情感共鳴。
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Bogie說：「這個比賽實在太難了，每個舞者都是最高等級，我在快樂又自我懷疑的狀況當中奮鬥，能夠晉級非常感恩也感到榮耀，很開心能帶著愛我的人的能量站上決賽舞台。」
突破自我 Bogie 大可創台灣記錄
儘管在16強賽即面對印度當地的人氣舞者Saumya，而未能晉級8強，Bogie表示在這場賽事最大的收穫是學習享受當下而不後悔，他表示Red Bull Dance Your Style不僅是一場競賽，更透過舞蹈凝聚世界各地的力量，並分享「整場活動我深刻感受到『愛』與『分享』，在這場比賽當中其實大家都是在跟自己對戰，而不是對手。」
Red Bull Dance Your Style世界總決賽在孟買湧入超過5,500位觀眾，共同沈浸在不同曲風音樂、燈光與舞蹈流派帶來的震撼。這場比賽不同於傳統舞蹈賽，Red Bull Dance Your Style 由觀眾即時投票決勝，選手不僅要秀出絕佳舞技，更要用精彩互動與感染力打動現場觀眾，讓每一場對決都充滿驚喜和情感共鳴。