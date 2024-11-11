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全球最大的無差別舞風一對一賽事世界總決賽最終則由來自越南的 MT Pop 以極具震感的創意風格贏得全場觀眾歡心，奪下冠軍。「不敢相信！自己能夠站上這個夢想舞台。」第三度參賽的 Bogie (大可)，在7月的台灣決賽當中展現華麗的手勢與俏皮的互動成為台灣代表，並且在48強準決賽時，一路過關斬將成為最終晉級的8位舞者，更是首位踏上最終舞台的台灣舞者。Bogie表示自己晉級的時候腦袋當機了大概20分鐘，不敢相信真的要站上這個夢想舞台。儘管在16強賽即面對印度當地的人氣舞者Saumya，而未能晉級8強，Red Bull Dance Your Style世界總決賽在孟買湧入超過5,500位觀眾，共同沈浸在不同曲風音樂、燈光與舞蹈流派帶來的震撼。這場比賽不同於傳統舞蹈賽，Red Bull Dance Your Style 由觀眾即時投票決勝，選手不僅要秀出絕佳舞技，更要用精彩互動與感染力打動現場觀眾，讓每一場對決都充滿驚喜和情感共鳴。