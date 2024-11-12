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▲市議員黃守達指5年來成立的路樹國賠案件，台中22件超過1400萬，為全台最高。（圖／記者顏幸如攝，2024.11.12）

早年台中有很多浪漫的木棉道，近來卻越來越少，台中市議員謝志忠指出，木棉開花日，騎士慘摔時；黑板樹、掌葉蘋婆也有危害行車安全的疑慮，應儘速移植更換。黃守達也表示，近5年台中市路樹相關國賠案件，賠償金額1400多萬元已是全台最高，究其原因與脆弱樹木有關。早年台中縣的縣花是木棉花，舊縣區道路旁種了不少木棉，加上40幾年前民歌時代傳唱「木棉道」，春天時分金黃色花朵映照夕陽非常浪漫，但近年來，木棉成為民眾最討厭的路樹之一，因為機車騎經木棉道下壓過花朵，稍不注意就會打滑。果實中的棉絮隨風飄散，更會引起敏感者不適。台中市議員謝志忠指出，除了騎士最怕的木棉花，淺根的黑板樹易造成路面突起，且不耐強風容易斷枝；掌葉蘋婆花期的氣味讓市民難以忍受，果實掉落也有危害行車安全的疑慮，強烈要求建設局儘速移植更換這兩種路樹，兼顧市容與安全。市議員黃守達也提出監察院的調查報告，5年來成立的路樹國賠案件，台北市48件，總賠償金額952萬；台中22件超過1400萬，為全台最高，建設局必須重視路樹不當管理帶來的損害。兩人指出，台北市、台南市頒訂《行道樹樹種選擇原則》，建議市府應全面盤整規劃，慎選適合台中的行道樹，確保市民行車安全。市議員朱暖英、劉士州也質詢路樹浮根問題，建設局長陳大田表示，印度紫檀、黑板樹等路樹容易竄根，都會特別檢視。台中市行道樹23萬多株，以「VTA目視分級」方式辦理健檢，今年辦理5千株樹木健康檢查，優先對曾發生倒樹的鄰近樹木、日常巡檢不良樹木、車流量大道路周邊、易倒伏樹種（如榕樹、鳳凰木等）、樹徑大等樹木進行健檢。陳大田說，造成樹木倒塌的原因很多，平常多數是感染「褐根病」。由於目視健康檢查法無法了解樹木根部等狀況，目前引進「光達檢測」技術，透過科技數據化方式紀錄、識別樹木狀況，及早發現潛在的問題株，做好風險因應處理。