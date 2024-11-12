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▲仲量聯行為「愛德萬測試」新竹總部規畫綠色升級計畫，打造低碳辦公空間。（圖／仲量聯行提供）

▲仲量聯行董事總經理侯文信。（圖／仲量聯行提供）

台灣近期商業不動產市場熱絡，Google年砸1.58億，進駐台北劍潭捷運站附近的全新頂級商辦大樓，究竟什麼樣的辦公室最受員工歡迎，還能節省營運成本？仲量聯行調查發現，升級後的「綠色辦公室」，讓員工滿意度從74% 提升至95%，每年還節省超過1100度電，降低4.1%的營運成本。仲量聯行今（12）舉行綠裝修趨勢與成果發表記者會，分享協助全球半導體產業最大自動化測試設備(ATE) 供應商「愛德萬測試」（Advantest Corporation）的綠裝修案例，其在台元科技園區、總面積1570坪的辦公室。仲量聯行專案開發管理部副總經理江佳芬表示，此次專案包辦從一開始的評估選址、空間規劃、到綠裝修設計與施工。在節能低碳方面，包含全面使用LED燈具、鋪設由綠電生產及高比例回收材料製成的地毯，達到七成地板材料碳中和，等同台北大安森林公園3/4面積一個月的碳吸附量，也採用再生循環材料家具，並對施工期間產生的102.6噸​​垃圾進行分類回收。綠色裝潢辦公室能為員工帶來什麼影響？仲量聯行以其位在台北101大樓的新辦公室為例，該辦公室擁有LEED黃金級、WELL白金級雙認證，內部空間比原有辦公室增加了50坪，但每年節省超過1100度電，降低4.1%的營運成本。升級後的綠色辦公室更舒適及人性化，員工滿意度從74% 提升至95%。LEED是全球綠建築評估系統（Leadership in Energy and Environmental Design，能源與環境先導設計），分「合格、銀級、黃金、白金」4級。鼎越開發執行副總張嘉文曾表示，LEED白金級認證在商辦市場上稀缺，且極具競爭力，以商辦而言，租金溢價高達10-15%，未來完工後租金每坪單價，可望超過5000元以上。