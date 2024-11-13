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第16屆重光盃全國少棒錦標賽進入複賽，福林與東園之戰，由於兩隊實力相當又相當熟悉彼此，前兩局各攻下4分與5分大局，手握1分領先的福林推出李洋銘把關，頻頻以三振化解危機，可惜用球溼滑，加上體能下滑，控球開始失準，福林陷入落後。雖然6局上半福林靠著王品惟、林奇諺、陳映捷連續安打灌進5分超前，最後半局陳啟盛在滿壘時敲出中外野2分打點再見安打，結束2小時47分的苦戰。最近福林總教練章子健與部分球員都在國家隊集訓，由吳亮頡執掌兵符。他賽後表示小朋友在大雨當中打球當然很辛苦，「不過雙方條件都是一樣，對我們來說是很寶貴的經驗。」扛起重任的李洋銘賽後難掩失落，直言有些難過。六年級的他也算經歷過不少大小戰役，「我遇過雨更大的比賽，這種情況就是盡量把球甩乾、多換幾顆球，不要讓他們有上壘機會。」另外一邊的比賽，本屆預賽3戰轟下44分的壽天在十六強賽以4：3險勝台中市忠孝國小，八強賽再以優異防守以7：3力克台東市卑南國小，「重光盃是很保護投手的比賽，這是好事，但也是很大考驗，所以我要求小朋友能接的球一定要想辦法接起來，不要變成長打。」今天壽天守備中線上的二壘手曾宥傑、游擊手顏全恩、中外野手陳昱錡都有美技演出，鄭乃介笑說：「平常練習的量足夠，才能在重要比賽有所表現，甚至是做一些平常別人不敢做的動作。」四強賽將於台北市新生公園棒球場與觀山棒球場F場地兵分二路，上午8時為壽天對決宜蘭縣三星國小與「桃園內戰」仁善國小對中平國小，11時回到新生棒球場進行季軍賽與下午1點的冠軍賽，在新生的比賽均由Youtube頻道「getwin_sport」直播。