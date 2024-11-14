拿坡里炸雞專賣店11月1日正式改名「三商炸雞」，炸雞買一送一優惠爽吃19天（至11月19日止）。三商炸雞母公司三商餐飲（7705）股票14日開放申購，承銷價70.88元，暫定2024年11月26日掛牌，若以13日興櫃收盤價94.4元計算，抽中爽賺約2.4萬元。《NOWnews今日新聞》整理全家餐飲品牌經營資訊、股票抽籤時程、扣款日等重點，一文搞懂股票申購。
🟡三商餐飲（7705）股票申購抽籤時程
◾承銷價：70.88元
◾承銷張數：1216張
◾申購張數：1張 扣款7萬950元
◾申購時間：11月14日至18日下午2時
◾預扣款日：11月19日
◾抽籤日：11月20日，預計上午9:30前
◾未中籤退款日：11月21日
◾撥券日：11月26日
◾所屬產業：餐飲、旅館
資料來源：證交所公開資訊觀測站
🟡 三商餐飲抽籤，股價、報酬率多少？
三商餐飲（7705）14日公開申購，申購價格為70.88元，以前一天、13日興櫃收盤價94.4元來看，抽中可賺2萬3520元，投資報酬率約31%。
🟡 三商餐飲擁11品牌、422門市 近5年營收創新高
三商餐飲旗下包含「三商巧福」、「拿坡里披薩」、「三商炸雞」、「福勝亭」、「三商鮮五丼」等品牌，產品涵蓋牛肉麵、披薩、炸雞、豬排、丼飯等多種類型，能有效覆蓋不同消費族群。
三商餐飲日前舉行上市前業績發表會，董事長陳翔玢表示，旗下目前共有11個品牌、422家門市，三商巧福是台灣歷史悠久的牛肉麵連鎖店之一，自1983年成立以來，品牌歷史已超過40年。
三商餐飲也跨足冷凍調理包，旗下三商巧福推出「家常紅燒牛肉湯」、「蔬果精燉牛肉湯」及「黃金里肌肉排」冷凍調理包，在全台美廉社超市獨家銷售。
近5年三商餐飲營收逐年創下新高，2023年全年營收達新台幣57.72億元，EPS 3.11元；2024年前3季營收更達新台幣47.82億元，較2023年同期成長近10%。稅後淨利達新台幣2.52億元，EPS 4.18元，已超過2023年全年的獲利。
🟡股票公開申購注意事項與風險
◾每人限申購1次。申購不合格件或未中籤時，經紀商將於公開抽籤日次一營業日，辦理退回預扣的認購價款及郵寄工本費（50元），但申購處理費（20元）則不退回。
◾股票抽籤有兩風險要注意，一是「抽籤過程價差」，新股抽籤到撥券約6至9個交易日，如果市場爆出不利因素，一旦市價和申購價價差不大的話，很可能拿到股票時，市價早已跌破承銷價，造成不賺反賠的情況。二是新股上市後雖然容易有蜜月行情，但也可能一掛牌就跳空。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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◾承銷價：70.88元
◾承銷張數：1216張
◾申購張數：1張 扣款7萬950元
◾申購時間：11月14日至18日下午2時
◾預扣款日：11月19日
◾抽籤日：11月20日，預計上午9:30前
◾未中籤退款日：11月21日
◾撥券日：11月26日
◾所屬產業：餐飲、旅館
資料來源：證交所公開資訊觀測站
🟡 三商餐飲抽籤，股價、報酬率多少？
三商餐飲（7705）14日公開申購，申購價格為70.88元，以前一天、13日興櫃收盤價94.4元來看，抽中可賺2萬3520元，投資報酬率約31%。
🟡 三商餐飲擁11品牌、422門市 近5年營收創新高
三商餐飲旗下包含「三商巧福」、「拿坡里披薩」、「三商炸雞」、「福勝亭」、「三商鮮五丼」等品牌，產品涵蓋牛肉麵、披薩、炸雞、豬排、丼飯等多種類型，能有效覆蓋不同消費族群。
三商餐飲日前舉行上市前業績發表會，董事長陳翔玢表示，旗下目前共有11個品牌、422家門市，三商巧福是台灣歷史悠久的牛肉麵連鎖店之一，自1983年成立以來，品牌歷史已超過40年。
三商餐飲也跨足冷凍調理包，旗下三商巧福推出「家常紅燒牛肉湯」、「蔬果精燉牛肉湯」及「黃金里肌肉排」冷凍調理包，在全台美廉社超市獨家銷售。
近5年三商餐飲營收逐年創下新高，2023年全年營收達新台幣57.72億元，EPS 3.11元；2024年前3季營收更達新台幣47.82億元，較2023年同期成長近10%。稅後淨利達新台幣2.52億元，EPS 4.18元，已超過2023年全年的獲利。
🟡股票公開申購注意事項與風險
◾每人限申購1次。申購不合格件或未中籤時，經紀商將於公開抽籤日次一營業日，辦理退回預扣的認購價款及郵寄工本費（50元），但申購處理費（20元）則不退回。
◾股票抽籤有兩風險要注意，一是「抽籤過程價差」，新股抽籤到撥券約6至9個交易日，如果市場爆出不利因素，一旦市價和申購價價差不大的話，很可能拿到股票時，市價早已跌破承銷價，造成不賺反賠的情況。二是新股上市後雖然容易有蜜月行情，但也可能一掛牌就跳空。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。