還記的前幾天「大台風樂團」發布的新歌〈跩個屁〉嗎？以魔性旋律以及洗腦的歌詞，團長兼主唱的Summer獨特唱腔，獲得網友廣大關注，該首歌還被稱為是台灣版的〈APT.〉，然而現在「大台風樂團」又有新歌問世，名叫〈豆腐〉，風格與〈跩個屁〉如出一徹，讓許多觀眾聽完二度傻眼表示：「唱片公司是故意負面行銷的嗎？」
大台風樂團新作又上架！網友聽完二度崩潰
日前大台風樂團剛上架新曲〈跩個屁〉，短短10天就累計超過10萬觀看，截至目前為止已經有32萬人看過該影片，歌曲當中時好時壞的音準表現，讓不少觀眾感到非常傻眼，前一陣子被截取片段在社群平台「Threads」上廣為瘋傳，甚至有人封大台風樂團主唱是「法拉利姊接班人」。
結果〈跩個屁〉話題都還沒退燒，大台風樂團13號又再度上架新曲〈豆腐〉，同樣是帶著魔性旋律以及洗腦歌詞，內容唱到「摸幾咧摸幾咧摸摸」、「蹦幾勒蹦幾勒蹦蹦」等，記者也實際到YouTube聽完整首歌，確實聽一兩次就能完全記下歌詞以及旋律，雖說不上好聽，但還真挺洗腦。
結果新曲公開後，讓觀眾二度傻眼表示「唱片公司到底為什麼會讓這種歌上架啊」、「我不敢相信這真的是唱片公司發的」、「這首歌是4D的是不是? 音準衝出來扁我欸」、「唱片公司是在負面行銷嗎....這真的有人覺得好聽嗎？」、「無言到不行....到底在唱什麼啦」、「真的二度傻眼，以為〈跩個屁〉已經是有夠離譜了，這首更無言。」
詞曲創作都靠自己！大台風樂團主唱團長不怕外界評語
事實上，從這次討論高的〈跩個屁〉到新曲〈豆腐〉，詞曲都是由團長Summer一手創作，對於批評她五音不全、唱歌難聽，Summer接受《NOWnews》採訪時也坦言：「很多不好的留言，看了心裡多少會有點難過，怎麼突然很多音樂老師跑出來了？到底是哪個音掉了？我自己都很好奇。」
Summer說：「從我有記憶以來就一直在做音樂，自己詞曲全創作，也在所屬乾坤唱片製作部門工作，幫過很多藝人做專輯，包括舞棍阿伯、林俊吉、阿吉仔、法愛與林娜等人，目前則是正在籌備金曲歌后秀蘭瑪雅專輯。」面對外界質疑她的音樂素養，Summer也不畏懼，持續在社群平台分享自己的作品。
至於她所屬的「大台風樂團」，前身為2005年創立的「Sense」樂團，於2010年改名，是由主唱大飛、Summer以及許多熱愛音樂的成員組成，Summer不僅是樂團主唱，還是團長以及Keyboard手的身分，成立初期經常在台灣北部各大PUB演出，累積許多舞台經驗之後開始創作之路，截至目前為止也發過3張專輯，是乾坤唱片旗下的藝人。如果對大台風樂團新曲有興趣的民眾，也不妨到他們YouTube頻道支持一下囉！
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日前大台風樂團剛上架新曲〈跩個屁〉，短短10天就累計超過10萬觀看，截至目前為止已經有32萬人看過該影片，歌曲當中時好時壞的音準表現，讓不少觀眾感到非常傻眼，前一陣子被截取片段在社群平台「Threads」上廣為瘋傳，甚至有人封大台風樂團主唱是「法拉利姊接班人」。
結果〈跩個屁〉話題都還沒退燒，大台風樂團13號又再度上架新曲〈豆腐〉，同樣是帶著魔性旋律以及洗腦歌詞，內容唱到「摸幾咧摸幾咧摸摸」、「蹦幾勒蹦幾勒蹦蹦」等，記者也實際到YouTube聽完整首歌，確實聽一兩次就能完全記下歌詞以及旋律，雖說不上好聽，但還真挺洗腦。
結果新曲公開後，讓觀眾二度傻眼表示「唱片公司到底為什麼會讓這種歌上架啊」、「我不敢相信這真的是唱片公司發的」、「這首歌是4D的是不是? 音準衝出來扁我欸」、「唱片公司是在負面行銷嗎....這真的有人覺得好聽嗎？」、「無言到不行....到底在唱什麼啦」、「真的二度傻眼，以為〈跩個屁〉已經是有夠離譜了，這首更無言。」
詞曲創作都靠自己！大台風樂團主唱團長不怕外界評語
事實上，從這次討論高的〈跩個屁〉到新曲〈豆腐〉，詞曲都是由團長Summer一手創作，對於批評她五音不全、唱歌難聽，Summer接受《NOWnews》採訪時也坦言：「很多不好的留言，看了心裡多少會有點難過，怎麼突然很多音樂老師跑出來了？到底是哪個音掉了？我自己都很好奇。」
Summer說：「從我有記憶以來就一直在做音樂，自己詞曲全創作，也在所屬乾坤唱片製作部門工作，幫過很多藝人做專輯，包括舞棍阿伯、林俊吉、阿吉仔、法愛與林娜等人，目前則是正在籌備金曲歌后秀蘭瑪雅專輯。」面對外界質疑她的音樂素養，Summer也不畏懼，持續在社群平台分享自己的作品。
至於她所屬的「大台風樂團」，前身為2005年創立的「Sense」樂團，於2010年改名，是由主唱大飛、Summer以及許多熱愛音樂的成員組成，Summer不僅是樂團主唱，還是團長以及Keyboard手的身分，成立初期經常在台灣北部各大PUB演出，累積許多舞台經驗之後開始創作之路，截至目前為止也發過3張專輯，是乾坤唱片旗下的藝人。如果對大台風樂團新曲有興趣的民眾，也不妨到他們YouTube頻道支持一下囉！