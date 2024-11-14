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▲大台風樂團繼日前推出新歌〈跩個屁〉之後，13日再度上架新曲〈豆腐〉，又再度掀起討論。（圖/YT@乾坤唱片）

▲大台風樂團團長兼主唱夏天自曝做音樂很多年，也是唱片製作人，目前正在幫金曲歌后秀蘭瑪雅做專輯。（圖／夏天提供）

還記的前幾天「大台風樂團」發布的新歌〈跩個屁〉嗎？以魔性旋律以及洗腦的歌詞，團長兼主唱的Summer獨特唱腔，獲得網友廣大關注，該首歌還被稱為是台灣版的〈APT.〉，，前一陣子被截取片段在社群平台「Threads」上廣為瘋傳，結果〈跩個屁〉話題都還沒退燒，結果新曲公開後，讓觀眾二度傻眼表示、「真的二度傻眼，以為〈跩個屁〉已經是有夠離譜了，這首更無言。」事實上，從這次討論高的〈跩個屁〉到新曲〈豆腐〉，詞曲都是由團長Summer一手創作，對於批評她五音不全、唱歌難聽，Summer接受《NOWnews》採訪時也坦言：Summer說：面對外界質疑她的音樂素養，Summer也不畏懼，持續在社群平台分享自己的作品。至於她所屬的「大台風樂團」，，成立初期經常在台灣北部各大PUB演出，累積許多舞台經驗之後開始創作之路，截至目前為止也發過3張專輯，是乾坤唱片旗下的藝人。如果對大台風樂團新曲有興趣的民眾，也不妨到他們YouTube頻道支持一下囉！