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為提升民眾的防詐意識和能力，數位發展部數位產業署今年在資訊月的活動中，另外設立了智慧防詐專區，特別邀請了多個政府機關及企業共同參與，包括行政院打擊詐欺指揮中心、內政部警政署刑事警察局，並串聯台灣事實查核中心、MyGoPen、假新聞清潔劑、Meta共同合辦的「識讀防詐GO素養！」（攤位編號D819）及LINE（攤位編號D420）等，一起聯合展開宣導。該專區以「digi@防詐超商」為主題，模擬便利商店的購物情境，設計了一系列寓教於樂的互動問答遊戲，以網購自動包裹取貨櫃的體驗方式，教導民眾平時常見的詐騙手法，以及如何有效運用防詐工具，希望能用貼近生活化的方式，提高民眾對詐騙的警覺性，減少成為受害者的風險，和大家一起聯合防詐！近年來詐騙車手取款時被警方逮捕已是稀鬆平常，詐騙車手是詐騙集團中風險相當高的角色，詐騙集團常誘騙不知情的青少年或民眾擔任此工作。為了讓民眾有更深入的瞭解，專區特別設立ATM模擬機台，應注意他人指示匯款與面交的用語，以及教導民眾應留意打工資訊等，希望能培養每位公民成為反詐騙的第一道防線。歡迎11月14日至17日來「digi@你詐不到我！」A區520攤位體驗闖關遊戲，學習防詐的同時，還能拿到各式贈品，更有機會抽中精美好禮，邀請大家一起將知識和實用小物帶回家和親友分享！