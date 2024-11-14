顛覆傳統能量飲料 無添加糖、咖啡因、牛磺酸
「果力醒」注重口感的體驗，致力於顛覆傳統能量飲料給人帶來的既定印象。以99%的天然果汁為基底，選用酸甜適中的百香果與蘋果汁，帶來清新怡人的口感，宛如早晨的新鮮果汁。此外，「果力醒」還添加珍貴草本萃取，其產品無添加糖、咖啡因及牛磺酸，適合在任何時間段飲用，不論是白天提神、夜間社交或運動前後，都能為健康護航。
PASSION 24 採用了先進的微分子活化專利技術，透過光波照射將飲品分子精微化，使風味更加融合、口感更為溫潤，有助於身體吸收。PASSION 24「果力醒」由蕓鼎企業研發與製造，從原料篩選、榨汁到殺菌、充填及配送，全程嚴格控管，確保每一瓶都符合高品質標準，成為消費者可以安心信賴的健康飲品。
同時，PASSION 24 產品通過了SGS食品安全認證，並且全方位完成超過 300 項檢驗項目，為消費者提供喝得安心、健康的優質機能果汁飲。無論您是追求健康生活的都市族群，還是社交場合中的活躍分子，PASSION 24 「果力醒」都將是補充元氣的最佳夥伴，帶來一天的清新與活力！
台北國際酒展 打造「解宿醉救護站」
PASSION 24將在台北國際酒展打造獨一無二的「解宿醉救護站」，現場將有專屬俏護士為參展民眾提供酒測服務。只要酒測達標，即可享受「解宿醉療程」，快速恢復精神。即日起至 11 月 24 日，凡於展場或官網購買「果力醒」一箱，即有機會抽中 iPhone 16，精彩活動千萬別錯過！
如何購買 PASSION 24 果力醒？
PASSION 24 果力醒現已於全台愛買量販門市、楓康超市、Mia C'bon和超過 100 間 World Gym 門市販售。今年 10 月更進一步跨足港澳地區正式發售。未來將持續拓展更多市場，讓全球消費者都能感受PASSION 24的熱情與活力。官方網站
溫馨提醒：酒後不開車，安全有保障
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
「果力醒」注重口感的體驗，致力於顛覆傳統能量飲料給人帶來的既定印象。以99%的天然果汁為基底，選用酸甜適中的百香果與蘋果汁，帶來清新怡人的口感，宛如早晨的新鮮果汁。此外，「果力醒」還添加珍貴草本萃取，其產品無添加糖、咖啡因及牛磺酸，適合在任何時間段飲用，不論是白天提神、夜間社交或運動前後，都能為健康護航。
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同時，PASSION 24 產品通過了SGS食品安全認證，並且全方位完成超過 300 項檢驗項目，為消費者提供喝得安心、健康的優質機能果汁飲。無論您是追求健康生活的都市族群，還是社交場合中的活躍分子，PASSION 24 「果力醒」都將是補充元氣的最佳夥伴，帶來一天的清新與活力！
台北國際酒展 打造「解宿醉救護站」
PASSION 24將在台北國際酒展打造獨一無二的「解宿醉救護站」，現場將有專屬俏護士為參展民眾提供酒測服務。只要酒測達標，即可享受「解宿醉療程」，快速恢復精神。即日起至 11 月 24 日，凡於展場或官網購買「果力醒」一箱，即有機會抽中 iPhone 16，精彩活動千萬別錯過！
如何購買 PASSION 24 果力醒？
PASSION 24 果力醒現已於全台愛買量販門市、楓康超市、Mia C'bon和超過 100 間 World Gym 門市販售。今年 10 月更進一步跨足港澳地區正式發售。未來將持續拓展更多市場，讓全球消費者都能感受PASSION 24的熱情與活力。官方網站
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