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▲今（14）日稍早CFO 宣布多達三人離隊，包含中野輔選手Gori、Karsa、SwordArT。（圖／翻攝CFO臉書）

▲SwordArT 原先與CFO簽的是兩年合約，但只過一年就被宣布離隊。（圖／翻攝CFO臉書）

▲Karsa稍早IG上發出與老戰友LPL傳奇AD UZI見面的限時動態。（圖／翻攝KarsaIG）

《英雄聯盟》太平洋 LCP賽區合作隊伍 CFO 中信飛牡蠣，今（14）日宣布震撼消息，去年底才引入的 Karsa、SwordArT、Gori 等明星選手確定離隊，才剛組建1年的宇宙戰艦宣告瓦解，而Karsa更在IG發出偶遇UZI的現實動態，也讓他未來動向再度引發遐想。去年底中信飛牡蠣（CFO）才大張旗鼓舉辦2024賽季全新陣容見面會，組成全明星陣容，將在LPL打拼的迎接前閃電狼傳奇選手打野 Karsa 、輔助蛇蛇 SwordArt找回來中路則請回強力韓援 Gori，這艘宇宙戰艦目標明顯就是衝世界賽。怎料 CFO 後來表現不如外界預期，在夏季賽更是不敵 FAK 僅獲第四名，無緣世界賽。今（14）日稍早CFO 宣布多達三人離隊，包含中野輔選手Gori、Karsa、SwordArT，以及總教練Achie也被Thank You。這也讓大批網友感到震驚，因為 SwordArT 原先與CFO簽的是兩年合約，但只過一年就被宣布離隊。而Karsa則是在稍早IG上發出與老戰友LPL傳奇AD UZI見面的限時動態，推測目前人在中國上海，也讓許多粉絲認為很有可能回到LPL。