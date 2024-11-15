夜遊林本源園邸，光雕投影打造奇幻之旅! 國定古蹟林本源園邸自108年起，結合數位科技與傳統文化，推出光雕展演活動，今年以《魔幻光影 嬉遊林園》為主題串聯新北歡樂耶誕城，將於11月15日晚間正式登場，除了夜間光雕秀、舞蹈表演，今年更首創「數位科技光雕互動」，現場即時作畫投影。新北市副市長朱惕之出席啟動記者會，搶先體驗此次活動的科技互動元素，表示這場夢幻光影之旅將帶領市民穿越古今，感受前所未有的視覺與互動體驗。
新北市副市長朱惕之表示，府中美學示範基地為「新北五條美學廊帶」之一，座落其中的國定古蹟林本源園邸自108年起陸續推出璀璨光雕秀，包括「蝶舞光綴」、「花月圓夜未眠」及「光影綺想曲」等，每年均吸引上萬觀眾前來觀賞，成為府中雙城的品牌活動。因進行古蹟維護工程，前兩年改以光環境廊道結合表演的形式呈現，今(113)年9月來青閣修復完工開放，光雕秀再度重磅回歸「來青閣」，更首創「數位科技光雕互動」，民眾可以透過手機掃描QRcode進行著色遊戲，將個人畫作投影到「來青閣」的牆面上，讓每個人都能透過數位科技互動，創作屬於自己的光影作品，為民眾提供沉浸式體驗。
《魔幻光影 嬉遊林園》邀請知名3D動畫電影導演劉育樹擔任策展人，以文化局出版的《藝賞林園》立體書為演繹基礎設計光雕秀，整體劇情分為九幕戲來呈現，結合林本源園邸的歷史建築特色，觀眾隨著繪本主角小芳與阿嘉「尋找六顆寶石」的冒險故事，穿梭於古今光影間。「來青閣」門窗如魔法般變幻組合排列，現出了神奇的東方樂園，方亭幻化為孔雀造型的旋轉木馬，而「方鑑齋」轉換為齋室造型的摩天輪，配合著音樂和煙火閃爍轉動，還有水果系列的雲霄列車，在「來青閣」內繽紛穿梭。並由知名舞蹈家施旻雯與太古踏舞團攜手演出，讓舞蹈與光影構作共舞，為光影藝術增添動感。
《魔幻光影 嬉遊林園》光雕秀於11月15日至12月28日，每周五、六晚間6:30至8:30在林本源園邸登場，每半小時一場次，每場開放100人，並於場次開放前發放號碼牌。活動期間展演14晚56場次，其中有4晚共16場為真人舞蹈演出的特別場次，歡迎大小朋友們來林家花園，踏上這場光影與藝術的魔法旅程！
詳細活動資訊可至國定古蹟林本源園邸官方網站或臉書粉絲專頁查詢。
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《魔幻光影 嬉遊林園》邀請知名3D動畫電影導演劉育樹擔任策展人，以文化局出版的《藝賞林園》立體書為演繹基礎設計光雕秀，整體劇情分為九幕戲來呈現，結合林本源園邸的歷史建築特色，觀眾隨著繪本主角小芳與阿嘉「尋找六顆寶石」的冒險故事，穿梭於古今光影間。「來青閣」門窗如魔法般變幻組合排列，現出了神奇的東方樂園，方亭幻化為孔雀造型的旋轉木馬，而「方鑑齋」轉換為齋室造型的摩天輪，配合著音樂和煙火閃爍轉動，還有水果系列的雲霄列車，在「來青閣」內繽紛穿梭。並由知名舞蹈家施旻雯與太古踏舞團攜手演出，讓舞蹈與光影構作共舞，為光影藝術增添動感。
《魔幻光影 嬉遊林園》光雕秀於11月15日至12月28日，每周五、六晚間6:30至8:30在林本源園邸登場，每半小時一場次，每場開放100人，並於場次開放前發放號碼牌。活動期間展演14晚56場次，其中有4晚共16場為真人舞蹈演出的特別場次，歡迎大小朋友們來林家花園，踏上這場光影與藝術的魔法旅程！
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