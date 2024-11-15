台北大巨蛋「2024年世界棒球12強賽」今（15）日晚迎接「日韓大戰」，Friday Night週五下班必吃麥當勞、肯德基、漢堡王、三商炸雞都「買一送一」！必勝客下殺「大披薩199元」等6大速食12強優惠，頂呱呱也有大份量「炸雞桶派對組合餐」現省百元一次整理，吃飽才有力氣大聲應援。
📌麥當勞歡樂送優惠碼「LOVEMCD」！大薯、勁辣香雞翅、薯餅5款「買一送一」
早上吃完麥當勞「厚鬆餅堡」，晚上幫日韓大戰加油再吃11月最新「買一送一」歡樂送優惠！即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「LOVEMCD」，爽吃大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)（5擇1）都「買一送一」，最高直接現省69元。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌肯德基「買一送一」！9款「炸雞蛋撻餐」優惠碼一覽
肯德基為力挺「2024年世界棒球12強賽」開打，11月15日起至11月24日開吃「買一送一」優惠，今晚日韓大戰應援馬上吃一波：
◾️網路預訂限定「點心買一送一」
「50446」雙色轉轉QQ球「買一送一」55元、「50422」立頓檸檬風味紅茶(中)「買一送一」37元。
◾️PK雙饗卡APP限定
「40625」開吃「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」優惠價355元（原價526元）
「40626」爽吃「8塊上校雞塊 x 2」優惠價98元（原價196元）
◾️個人獨享餐
「40531」開吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價125元（原價216元）
「40627」爽吃「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」優惠價111元（原價193元）
◾️雙人分享餐
「40451」開吃「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價407元）
「50448」爽吃「咔啦脆雞 x 2＋咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」優惠價269元（原價409元）
◾️多人歡聚餐
「40629」開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(小) x 2」優惠價388元（原價664元）
◾️派對歡聚盒 優惠價359元（原價499元）
開吃「咔拉脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋隨機沾醬 x 3」，藍：薄荷巧克力醬 / 黃：芥末醬 / 黑：黑糖醋 / 綠：綠女神醬 / 紅：番茄咖哩醬，五種醬隨機贈送，送完將改為QQ球。
📌必勝客下殺「大披薩199元」挺12強日韓大戰
力挺「2024年世界棒球12強賽」，必勝客號召消費者開吃「大披薩199元」超划算優惠，應援日韓大戰還可開吃「必勝御守套餐」、期間限定開吃「紅不讓肉圓披薩」，不管是支持日本或韓國，「韓式泡菜燒肉披薩」、「和風章魚燒披薩」隨你吃。
◾️優惠碼「94199」平日外帶必勝客「大披薩199元」起！
即日起至11月25日，週一至週五平日外帶必勝客「大披薩199元」起，直接官網訂購使用優惠碼「94199」、或到門市外帶即可享優惠，口味包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸都只要199元，對比原價565元、最高現省366元。
BBQ黃金嫩雞、雙拼披薩BBQ黃金嫩雞＋四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼披薩熱帶鳳梨海鮮總匯＋四小福、雙拼披薩海陸總動員則只要「加價40元」239元就能享用。
◾️小「紅不讓肉圓披薩」單點239元
必勝客為挺12強賽開吃「紅不讓肉圓披薩」期間限定新品，使用Q彈紅糟肉圓呈現創意棒球造型，香濃紅糟甘甜風味搭配滿滿香菜，並放有香菇、筍丁、香菜、麻糬、莫札瑞拉起司、蒜辣米醬，小顆「紅不讓肉圓披薩」單點239元。
◾️「12強必勝餐」429元！2～3人觀賽必吃
即日起至11月25日，必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP開吃「12強必勝餐」，餐點包含1個大披薩（紅不讓肉圓/和風章魚燒/韓式泡菜燒肉等共6口味任選），加上一份人氣副食「黃金雞柳條4條」和1.25L可樂/七喜1瓶，只要429元，最多現省443元。
◾️「必勝御守套餐」999元起！加贈限量「必勝御守」
即日起至11月25日或售完為止，必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP，開吃999元起「必勝御守套餐」外帶任選2個大披薩搭配歡聚拼盤，就送獨家「必勝御守」，數量有限，送完為止；拼盤還可加價升級其他選項。
📌漢堡王：火烤牛肉堡「買一送一」最後一天
漢堡王11月15日最後一天，今天打烊前30分鐘，還有機會爽吃「雙層火烤牛肉堡買一送一」109元、「三層火烤牛肉堡買一送一」139元超爽優惠；11月18日上午10:30至打烊前30分鐘，安格斯系列「雙堡下殺6折」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款「任選雙堡174元」好划算（原價145元/個）。
提醒大家，活動適用全門市（機場店/兒童樂園店/科技廠店除外）；優惠券商品不得客製或更改口味；數量有限，實際以門市庫存售完為止；圖片僅供示意，具體以實物為準。
📌三商炸雞買一送一！每塊炸雞28元有找
有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱的「拿坡里炸雞」，正式改名為「三商炸雞」買一送一優惠還有得吃，即日起至11月19日，到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），不只現省363元，換算下來平均一塊炸雞只要27.75元，相當於每塊炸雞28元有找，日韓大戰開吃炸雞優惠超爽應援。
📌頂呱呱：大份量「炸雞桶派對組合餐」現省百元
響應世界棒球12強賽事，頂呱呱即日起至11月24日，全台門市（桃園機場/板橋環球店除外），推出大份量「派對組合餐」限時優惠，分別開吃6塊炸雞桶、8塊炸雞桶、10塊炸雞桶都能「現省百元」起，再搭配呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、飲料，今天先幫日韓大戰加油，更期待明天應援「台日之戰」。
◾️「6塊炸雞派對組合餐」特價499元
6塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價499元（原價604元）
◾️「8塊炸雞派對組合餐」特價589元
8塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 3＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價589元（原價724元）
◾️「10塊炸雞派對組合餐」特價589元！下殺79折
10塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋辣味雞翅 x 4＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價649元（原價824元）
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早上吃完麥當勞「厚鬆餅堡」，晚上幫日韓大戰加油再吃11月最新「買一送一」歡樂送優惠！即日起至11月19日，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「LOVEMCD」，爽吃大薯、勁辣香雞翅、薯餅、蜂蜜奶茶(冰/熱)（5擇1）都「買一送一」，最高直接現省69元。
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📌肯德基「買一送一」！9款「炸雞蛋撻餐」優惠碼一覽
肯德基為力挺「2024年世界棒球12強賽」開打，11月15日起至11月24日開吃「買一送一」優惠，今晚日韓大戰應援馬上吃一波：
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◾️PK雙饗卡APP限定
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「40629」開吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(小) x 2」優惠價388元（原價664元）
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開吃「咔拉脆雞 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋隨機沾醬 x 3」，藍：薄荷巧克力醬 / 黃：芥末醬 / 黑：黑糖醋 / 綠：綠女神醬 / 紅：番茄咖哩醬，五種醬隨機贈送，送完將改為QQ球。
📌必勝客下殺「大披薩199元」挺12強日韓大戰
力挺「2024年世界棒球12強賽」，必勝客號召消費者開吃「大披薩199元」超划算優惠，應援日韓大戰還可開吃「必勝御守套餐」、期間限定開吃「紅不讓肉圓披薩」，不管是支持日本或韓國，「韓式泡菜燒肉披薩」、「和風章魚燒披薩」隨你吃。
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即日起至11月25日，週一至週五平日外帶必勝客「大披薩199元」起，直接官網訂購使用優惠碼「94199」、或到門市外帶即可享優惠，口味包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、夏威夷、雙層美式臘腸都只要199元，對比原價565元、最高現省366元。
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◾️小「紅不讓肉圓披薩」單點239元
必勝客為挺12強賽開吃「紅不讓肉圓披薩」期間限定新品，使用Q彈紅糟肉圓呈現創意棒球造型，香濃紅糟甘甜風味搭配滿滿香菜，並放有香菇、筍丁、香菜、麻糬、莫札瑞拉起司、蒜辣米醬，小顆「紅不讓肉圓披薩」單點239元。
◾️「12強必勝餐」429元！2～3人觀賽必吃
即日起至11月25日，必勝客全台門市、必勝客官網、PK雙饗卡APP開吃「12強必勝餐」，餐點包含1個大披薩（紅不讓肉圓/和風章魚燒/韓式泡菜燒肉等共6口味任選），加上一份人氣副食「黃金雞柳條4條」和1.25L可樂/七喜1瓶，只要429元，最多現省443元。
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📌漢堡王：火烤牛肉堡「買一送一」最後一天
漢堡王11月15日最後一天，今天打烊前30分鐘，還有機會爽吃「雙層火烤牛肉堡買一送一」109元、「三層火烤牛肉堡買一送一」139元超爽優惠；11月18日上午10:30至打烊前30分鐘，安格斯系列「雙堡下殺6折」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款「任選雙堡174元」好划算（原價145元/個）。
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📌頂呱呱：大份量「炸雞桶派對組合餐」現省百元
響應世界棒球12強賽事，頂呱呱即日起至11月24日，全台門市（桃園機場/板橋環球店除外），推出大份量「派對組合餐」限時優惠，分別開吃6塊炸雞桶、8塊炸雞桶、10塊炸雞桶都能「現省百元」起，再搭配呱呱包、甜甜包、地瓜薯條、飲料，今天先幫日韓大戰加油，更期待明天應援「台日之戰」。
◾️「6塊炸雞派對組合餐」特價499元
6塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價499元（原價604元）
◾️「8塊炸雞派對組合餐」特價589元
8塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 3＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價589元（原價724元）
◾️「10塊炸雞派對組合餐」特價589元！下殺79折
10塊炸雞派對組合餐開吃「原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋辣味雞翅 x 4＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L」特價649元（原價824元）
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