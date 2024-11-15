我是廣告 請繼續往下閱讀

由Infold Games開發的暖暖系列第五代《無限暖暖》將於12月5日全球公測上線，並公開與Jessie J合作的主題曲《Together Till Infinity》。《無限暖暖》融入了平台跳躍、冒險、換裝等多種遊戲元素，帶來更為繽紛多元體驗的開放世界冒險遊戲。玩家可以在廣袤奇幻的大世界中透過各式各樣的方式獲得不同風格的精美套裝。Jessie J合作主題曲初公開演唱《Price Tag》、《BANG BANG》等多首金曲的歌后Jessie J，也是知名的作曲家，曾為賈斯汀．提姆布萊克、克莉絲汀．阿奎萊拉等知名歌手寫出成名曲。官方這次邀請Jessie J獻唱主題曲《Together Till Infinity》，這是一場跨越12年的冒險，玩家將在廣大的奇迹大陸展開專屬於玩家的全新冒險，每分每秒都留下最美好的回憶。為慶祝正式宣佈公測定檔日期，官方舉辦了「定檔福利活動」，搭配師們登入活動官網完成任務，即可獲得4星祝福閃光套裝「雪絨融」、噗靈、製衣材料等豐富獎勵。此外，《無限暖暖》預約人數已達3000萬，目前已解鎖所有預約獎勵，搭配師們於遊戲公測開啟後即可透過信箱獲得「共鳴水晶*20」、4星套裝「遠方的遙想」、「噗靈*50000」和「純真絲線*300」。活動日期：即日起～11月27日活動方式：追蹤《無限暖暖》Facebook粉絲專頁，留言和公開分享活動貼文，就有機會獲得無限暖暖周邊禮盒。