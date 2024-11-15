美味甕缸雞到處都吃得到，若要論老品牌，20年前於關子嶺溫泉區起家的「竹香園甕缸雞」應該數一數二。20年來，竹香園甕缸雞好吃到分店一直開，不僅是南台灣最受歡迎的連鎖窯烤雞品牌，還展店到中部南投竹山，許多到竹山紫南宮拜拜信眾都會聞香上門，將竹香園甕缸雞列為必吃名店。
「竹香園甕缸雞」有其獨特亮點，其一是，將傳統風味與現代便利結合，點上一隻香噴噴桶仔雞，端上桌的是已經去骨、鮮嫩多汁的手扒雞，客人可以直接享用，不必弄得雙手油膩膩，好評多多。其二是，竹香園用餐桌椅和整體裝潢，都以「竹子」為主要元素，背後蘊藏著創辦人與父親的情感連結。
創辦人父親生長於關子嶺，在當地山林裡最常見的就是竹子，也是當時維持家計的經濟來源之一。因此，在與父親的情感記憶，造就竹子成為「竹香園甕缸雞」品牌的元素，它不僅象徵著不忘初心，也藉此推廣竹藝文化，把這份獨特的傳統延續至今。
竹香園必吃首推「招牌手剝甕缸雞」，從食材就開始嚴格把關，選用優質黑羽毛土雞，並與農場合作，飼養出符合需求的大小和重量，讓土雞都達到一定的公斤數，確保每一份餐點的雞肉品質穩定，讓顧客每一次前往用餐，都能享受到同樣鮮嫩多汁的窯烤雞。
「竹香園甕缸雞」以現烤的甕缸雞搭配筍乾和梅乾菜為基底，經過獨家配方烘烤約四十分鐘，雞皮酥脆、肉質鮮嫩，一口咬下雞汁四溢，伴隨著酥香的雞皮味撲鼻而來，讓味蕾無法抗拒。雞架子也不會浪費，用來熬製筍湯，濃郁的雞湯湯底讓整體風味更加豐富。最後淋上招牌雞油在白飯上，香氣四溢，完美地利用了整隻雞，將傳統烤雞美味發揮得淋漓盡致，饕客一吃上癮。
「竹香園甕缸雞」除了招牌的窯烤雞外，團隊還運用在地食材，打造獨具特色的風味美食，提供現點現做，道道料理都充滿濃郁鍋氣；例如紫蘇梅子雞、塔香山豬肉、乾鍋山豬肉、藍莓優格過貓、人蔘竹筒蝦、水煮牛肉和穀麥金沙蝦球等，涵蓋中式、台式、川味和泰式口味，絕對能滿足不同的味蕾需求，是家庭及親友餐敘好選擇。
竹香園甕缸雞官方網站：https://www.zhu-xiangyuan.com/
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創辦人父親生長於關子嶺，在當地山林裡最常見的就是竹子，也是當時維持家計的經濟來源之一。因此，在與父親的情感記憶，造就竹子成為「竹香園甕缸雞」品牌的元素，它不僅象徵著不忘初心，也藉此推廣竹藝文化，把這份獨特的傳統延續至今。
竹香園必吃首推「招牌手剝甕缸雞」，從食材就開始嚴格把關，選用優質黑羽毛土雞，並與農場合作，飼養出符合需求的大小和重量，讓土雞都達到一定的公斤數，確保每一份餐點的雞肉品質穩定，讓顧客每一次前往用餐，都能享受到同樣鮮嫩多汁的窯烤雞。
「竹香園甕缸雞」以現烤的甕缸雞搭配筍乾和梅乾菜為基底，經過獨家配方烘烤約四十分鐘，雞皮酥脆、肉質鮮嫩，一口咬下雞汁四溢，伴隨著酥香的雞皮味撲鼻而來，讓味蕾無法抗拒。雞架子也不會浪費，用來熬製筍湯，濃郁的雞湯湯底讓整體風味更加豐富。最後淋上招牌雞油在白飯上，香氣四溢，完美地利用了整隻雞，將傳統烤雞美味發揮得淋漓盡致，饕客一吃上癮。
「竹香園甕缸雞」除了招牌的窯烤雞外，團隊還運用在地食材，打造獨具特色的風味美食，提供現點現做，道道料理都充滿濃郁鍋氣；例如紫蘇梅子雞、塔香山豬肉、乾鍋山豬肉、藍莓優格過貓、人蔘竹筒蝦、水煮牛肉和穀麥金沙蝦球等，涵蓋中式、台式、川味和泰式口味，絕對能滿足不同的味蕾需求，是家庭及親友餐敘好選擇。
竹香園甕缸雞官方網站：https://www.zhu-xiangyuan.com/