我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼KIRE凱爾化身發電機，在台上和男女粉絲熱情互動。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

KIRE凱爾辦個人首次巡演遠征世界各地，3個月內跑遍香港、新加坡、馬來西亞、紐約、洛杉磯、奧斯汀6大城市，他不僅化身「行走的發電機」收服各地歌迷，讓社群漲粉十倍，還在巡演上大秀好身材，且「男女通吃」和粉絲肉貼肉互動。此外，KIRE還在巡演中「一人當多人用」展現主持功力開起脫口秀，甚至當起「月老」幫粉絲牽線，直接在演唱會上上演「我愛紅娘」。KIRE凱爾把世界巡演當成大型個人才藝時尚秀，有著超強「衣Q」的他，為了配合各地的文化特色，都搭配了不同造型來增天現場表演魅力，其中如香港場就現場辦起校園舞會派對，他穿上校服與歌迷同歡，讓全場洋溢復古青春氣息；而到了美國場則整個人「大解放」，不僅個性皮衣皮褲上身，連造型都走最前衛時尚的「中空」性感風大秀六塊肌。KIRE凱爾還特別針對老外粉絲，安排粉絲上台互動的橋段，只見他現場不僅跟女粉絲玩起「黏巴達」緊身互貼、耳鬢廝磨讓人臉紅心跳，在洛杉磯的演出上竟然還有猛男粉絲自告奮勇上台，與他「肉貼肉」超激情，過程中甚至還直接把KIRE凱爾扛起來，整個「男分男捨」的狀況，頓時讓現場尖叫歡呼聲四起，他也笑說：「真的很瘋狂，超失控！」提及籌備此趟世界巡演的甘苦，凡事一手包的KIRE凱爾大小工作都事必躬親，舉凡表演內容、道具、造型、歌單都自己發想準備，更當起企劃專案談贊助，他透露此次巡演最大的挑戰就是籌備資金，為了開源節流，他抵達洛杉磯還自己租車當司機趕通告，沒想到卻因為對當地交通規矩不熟悉，導致車子違停被拖吊，「最後因此多付了1萬多台幣！」不過2024年也堪稱是KIRE凱爾的豐收年，除了他首登英國海德公園萬人音樂會表演，成為台灣歌手第一人之外，更開啟了個人首次世界巡迴，加上善於經營社群及短影音影片，讓他快速累積粉絲及人氣，光是在IG社群上一年就漲粉了10倍，成為社群人氣王。