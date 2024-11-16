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▲高雄大溝頂市場內的「大溝頂虱目魚米粉湯」，已經營業超過60年。（圖／記者葉盛耀攝）

▲一份魚肚漿湯，裡頭的料滿像是要溢出來似的。（圖／記者葉盛耀攝）

▲許多老饕也很喜歡這裡的滷魚頭。（圖／記者葉盛耀攝）

▲滷魚腸必須夠新鮮才能這樣料理。（圖／記者葉盛耀攝）

台南名店「阿堂鹹粥」前兩年因為招牌的「魚肚鹹粥」漲至每碗300元，當時成為全台話題。今年約莫5月時菜單又調整，將「魚肚鹹粥」套餐變成280元，讓鄉民們翻出過往老闆娘說虱目魚肚「賣一片虧一片」之說法猛攻擊，也讓阿堂鹹粥二代在臉書發文回應坦言當初老闆娘口誤說錯話，卻一直被「冷飯熱炒」。其實近幾年虱目魚價格的確上漲，各店家的虱目魚肚售價不菲，高雄的「大溝頂虱目魚米粉湯」有各式虱目魚料理，不但新鮮，價格也被認為相當公道，其美味連曾獲「世界麵包大賽冠軍」的王鵬傑都曾公開稱讚。許多人來此，幾乎都會點上一碗有加了魚皮、魚肚跟魚肚漿的綜合湯，售價約105元，而記者則偏愛魚肚漿湯，僅賣70元，不論哪一款，一上桌就會看到滿滿好料彷彿要溢出來似的，魚肚漿大塊過癮，魚漿的Q實加上魚肚的肥潤帶來豐富嚼感，還有不怕你吃的薑絲，至於湯頭，那個鮮甜度不需贅述。不容錯過的菜色還有煎魚肚，一份賣80元，煎到外皮「洽洽」的酥鬆質地，魚肚側更有肥厚油脂，混著細緻魚肉，噴香又有飽滿甜味。另外還可加點份肉燥飯、炸牛蒡、滷魚頭等，但是會讓不少人特地一早就來報到，幾乎都是為了那很快就會賣完的「魚腸」，獨特的苦甘滋味是老饕的最愛。煎魚腸之外，這兒還有「滷的」魚腸，夠新鮮的才能這樣料理的。不過對於記者本人來說，喜愛煎魚腸更勝過於滷魚腸。大溝頂虱目魚米粉湯地址：高雄市鹽埕區新樂街198-38號電話：07-521-4919營業時間：05:30~13:30公休：無