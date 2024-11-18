根據聯合國環境規劃署的報告，每年全球約製造3800萬噸一次性塑膠廢棄物；美國麥克阿瑟基金會 (Ellen MacArthur Foundation) 也預測，若再不節制使用，2040年將有20 兆件軟包裝物品（例如包裝紙、塑膠袋等）最終流入海洋。有鑒於此，第一金人壽於11月16日舉辦「減法Q生活，甩廢Eat起來」活動，結合了低碳飲食特色的素食小夜市，除了現場餐車廠商主動響應不提供塑膠袋，也呼籲民眾自備環保餐盒享用夜市美食，以實際行動減少一次性用品，和民眾共同創造更潔淨的地球環境。
第一金人壽董事長楊棋材也親臨現場與現場民眾一同為保護地球立下宣言，將減少使用塑膠袋及一次性餐盒。楊董事長進一步表示，「台灣人熱愛飲料和夜市文化，然而2020年一次性飲料杯使用量已超過39億個，為了讓大家在享受美食的同時，也能體驗不製造垃圾的成就感，第一金人壽特邀素食小夜市共襄盛舉，現場不提供塑膠袋及一次性餐具，為的就是希望喚起民眾對減廢的行動與重視。」楊董事長更進一步指出，「第一金控致力成為一家永續發展的企業，第一金人壽身為其中一份子，也致力在ESG及環境保護上的參與和實踐。」
上週六的忠孝東路熱鬧無比，第一金人壽舉辦低碳減廢夜市，吸引眾多擁有環保意識的民眾一同響應，自備餐盒或租借餐盒享用夜市美食，現場一家三口都自備餐盒的崔太太表示，以往逛夜市用的餐盒及塑膠袋吃完就丟，這次因為是Qwalker的會員，想說有好康就試試自備餐盒來現場感受一下，沒想到，其實沒有太多不方便，反而覺得比較健康又環保，以後會開始自備餐盒享用外食。現場許多活動參加者也紛紛表示，不僅能享受低碳美食，還能支持環保，既有成就感也感受到減塑減廢的重要。
第一金人壽自建的Qwalker App以促進民眾健康為開發理念，會員的健走步數可以轉換成Q幣，在App裡兌換好康優惠，即日起至2025年1月31日前完成「活動登錄」及「解鎖任務」即有機會得到德國SABA冰溫熱RO氣泡飲水機(價值26,990元)、Wonder Core Smart全能輕巧健身機等大獎，活動詳情請見此。
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第一金人壽自建的Qwalker App以促進民眾健康為開發理念，會員的健走步數可以轉換成Q幣，在App裡兌換好康優惠，即日起至2025年1月31日前完成「活動登錄」及「解鎖任務」即有機會得到德國SABA冰溫熱RO氣泡飲水機(價值26,990元)、Wonder Core Smart全能輕巧健身機等大獎，活動詳情請見此。