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▲《艾爾之光》15週年三大福利活動，稀有時裝、加倍經驗值大方送。（圖／遊戲橘子提供）

▲《艾爾之光》15周年主題店舖於「好想吃冰かき氷」三間店舖登場。（圖／遊戲橘子提供）

▲《艾爾之光》15周年紀念嗨趴替活動辦法。（圖／遊戲橘子提供）

▲《艾爾之光》艾台灣繪畫募集活動辦法。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》迎來15週年里程碑，為了感謝冒險者們長期的支持，官方特別推出三大周年福利活動，完成指定條件就有機會領取稀有時裝箱、加倍經驗值等超狂獎勵！另也攜手台灣在地品牌打造15周年主題店鋪及特色香水，還有台灣專屬的繪畫募集活動，與玩家一起度過精彩的15周年。《艾爾之光》歡慶15周年，為感謝冒險者們一路上的支持，官方推出三大福利活動，要送出稀有時裝、加倍經驗值等超豐盛獎勵給全體玩家！周年慶期間，完成指定任務的玩家有機會領取兩套時裝，超難得的機會千萬要把握！詳細活動內容請以官網資訊為主。11月18日至27日期間，只要登入並進行遊戲達指定時數，即可獲得【3轉晉級時裝箱】11月18日至27日期間，每日登入連線全勤者，即可獲得【灰白之龍：塞爾畢烏斯】全套冰裝箱；若使用莉緹亞角色開啟，則可獲得稀有【弧光天使】冰裝箱。11月23日官方加碼狂熱活動，當日全面開啟經驗值3倍、掉落率2倍、疲勞度無限、武器BUFF +13等超級福利，讓玩家狂熱HIGH翻天！除了遊戲內的精彩福利，官方也精心策畫台灣限定的15周年跨界聯名合作、繪畫募集活動，讓冒險者們在現實生活中也能感受《艾爾之光》的獨特魅力！詳細活動內容請以官網資訊為主。攜手台灣低敏感香氛品牌「VERO奇幻之旅」，推出《艾爾之光》主題香水；將遊戲角色的特色與個性，轉換為獨一無二的香氣，透過香氛打造角色的專屬識別，讓玩家更貼近角色！即日起至12月1日期間限時登場，「好想吃冰かき氷」中山赤峰店、台大公館店、新莊幸福店換上《艾爾之光》15周年主題布置，並推出以角色為核心概念的特製餐點。活動期間到店消費並完成指定任務，就有機會獲得角色壓克力周邊、角色大師畫板、角色特製明信片等精美限定周邊！為慶祝15周年的到來，從11月18日開始將進行「15周年紀念嗨趴替」活動，冒險者只要於活動期間（11/18-12/5）完成「累積登入滿15天」、「累積消費滿額」，並於遊戲內拍攝周年祝福，將可獲得「15周年嗨趴替紀念禮包」1組，禮包內將可隨機獲得本次的聯名合作香水、大師職業鐳射票、遊戲點數等豐富獎勵！熱愛藝術的冒險者在哪裡？快來大展身手，畫出你心目中的艾爾小隊IN台灣吧！即日期至12月5日，只要以《艾爾之光》15周年慶結合遊戲角色，及明確的台灣特色元素進行創作，就有機會獲得豐富的遊戲點數還有15周年角色印象主題香水喔！優秀作品全面募集中，詳情請參考活動公告。