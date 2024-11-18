2024世界12強棒球賽，中華隊確定以B組第二名之姿挺進4強，與日本攜手前進東京巨蛋進行循環賽。今（18）日為預賽最後賽程，中華隊18時30分將迎戰「紅色閃電」古巴，中華隊先發由「老虎」黃子鵬上場，古巴隊則是35歲左投老將「耶拉（Yoennis Yera）」掛帥，《NOWnews今日新聞》也整理出12強轉播、賽程及中華隊名單等資訊，提供給讀者一次看。

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🟡12強「台灣對戰古巴」NOWnews文字即時轉播

🟡12強18日賽程

12:00澳洲 vs 南韓（最終比分2：5）
18:00日本 vs 多明尼加
18:30古巴 vs 中華

▲12強中華隊賽程、球員（圖／取自愛爾達體育家族臉書粉專）
▲今晚18時30分中華隊對戰古巴，中華電信MOD、Hami Video提供5大視角一次看。（圖／取自愛爾達體育家族臉書粉專）
🟡12強轉播平台

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🟡12強中華隊名單

📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。

📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95

📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。

📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。

🟡中華隊戰古巴先發打序

第1棒：邱智呈（中外野手）

第2棒：吉力吉撈·鞏冠（指定打擊）

第3棒：林安可（右外野手）

第4棒：曾頌恩（左外野手）

第5棒：潘傑楷（三壘）

第6棒：戴培峰（捕手）

第7棒：張政禹（游擊手）

第8棒：林家正（一壘手）

第9棒：岳東華（二壘手）

先發投手：黃子鵬

▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）
▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）
🟡12強賽制

12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。

🟡12強戰績「台灣、日本挺進4強」

中華隊目前預賽戰績3勝1敗，確定以B組第二名之姿前進東京巨蛋，和日本攜手挺進4強，週四（11/21）開始將與美國、委內瑞拉進行循環賽。而古巴隊17日雖然和日本鏖戰到第9局才以6:7落敗，不過總戰績1勝3敗，已經無緣前往東京；至於韓國今日出戰澳洲以比分5：2獲勝，本屆以3勝2負作收，止步預賽創隊史最差成績。

▲世界棒球12強賽目前B組晉級隊伍已確定，由日本隊拿下小組第1晉級，而中華隊是小組第2晉級。（圖／NOWnews社群中心製）
▲世界棒球12強賽目前B組晉級隊伍已確定，由日本隊拿下小組第1晉級，而中華隊是小組第2晉級。（圖／NOWnews社群中心製）

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