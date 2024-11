我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今晚18時30分中華隊對戰古巴,中華電信MOD、Hami Video提供5大視角一次看。

▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強,睽違21年晉級世界賽四強。

▲世界棒球12強賽目前B組晉級隊伍已確定,由日本隊拿下小組第1晉級,而中華隊是小組第2晉級。

2024世界12強棒球賽,中華隊確定以B組第二名之姿挺進4強,與日本攜手前進東京巨蛋進行循環賽。今(18)日為預賽最後賽程,中華隊18時30分將迎戰「紅色閃電」古巴,中華隊先發由「老虎」黃子鵬上場,古巴隊則是35歲左投老將「耶拉(Yoennis Yera)」掛帥,《NOWnews今日新聞》也整理出12強轉播、賽程及中華隊名單等資訊,提供給讀者一次看。12:00澳洲 vs 南韓18:00日本 vs 多明尼加18:30古巴 vs 中華緯來體育台(72台,高雄南國系統43台)、東森新聞台(51台)、中華電信MOD12強轉播平台中華電信MOD、Hami Video不只提供,還有一壘側及三壘側啦啦隊,以及中外野高台鳥瞰球場的、同時享受多元視野的,而Hami Video提供免費480P的直播賽事轉播,球迷只要觀看完廣告即可欣賞球賽。林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。第1棒:邱智呈(中外野手)第2棒:吉力吉撈·鞏冠(指定打擊)第3棒:林安可(右外野手)第4棒:曾頌恩(左外野手)第5棒:潘傑楷(三壘)第6棒:戴培峰(捕手)第7棒:張政禹(游擊手)第8棒:林家正(一壘手)第9棒:岳東華(二壘手)先發投手:黃子鵬12強隊伍將被拆分成A、B兩組,一組6隊,預賽階段進行,AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的,超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。中華隊目前預賽戰績3勝1敗,確定以B組第二名之姿前進東京巨蛋,和日本攜手挺進4強,週四(11/21)開始將與美國、委內瑞拉進行循環賽。而古巴隊17日雖然和日本鏖戰到第9局才以6:7落敗,不過總戰績1勝3敗,已經無緣前往東京;至於韓國今日出戰澳洲以比分5:2獲勝,本屆以3勝2負作收,止步預賽創隊史最差成績。