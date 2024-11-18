2024世界12強棒球賽，中華隊確定以B組第二名之姿挺進4強，與日本攜手前進東京巨蛋進行循環賽。今（18）日為預賽最後賽程，中華隊18時30分將迎戰「紅色閃電」古巴，中華隊先發由「老虎」黃子鵬上場，古巴隊則是35歲左投老將「耶拉（Yoennis Yera）」掛帥，《NOWnews今日新聞》也整理出12強轉播、賽程及中華隊名單等資訊，提供給讀者一次看。
🟡12強「台灣對戰古巴」NOWnews文字即時轉播
🟡12強18日賽程
12:00澳洲 vs 南韓（最終比分2：5）
18:00日本 vs 多明尼加
18:30古巴 vs 中華
🟡12強轉播平台
📍世界棒球12強電視轉播：緯來體育台（72台，高雄南國系統43台）、東森新聞台（51台）、中華電信MOD
📍世界棒球12強線上轉播：愛爾達體育1台連結點我、Hami Video12強棒球1台免費看連結點我
12強轉播平台中華電信MOD、Hami Video不只提供主視角，還有一壘側及三壘側啦啦隊「CT加油視角」、「AMAZE應援視角」，以及中外野高台鳥瞰球場的「上帝視角」、同時享受多元視野的「全覽視角」，而Hami Video提供免費480P的直播賽事轉播，球迷只要觀看完廣告即可欣賞球賽。
🟡12強中華隊名單
📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
🟡中華隊戰古巴先發打序
第1棒：邱智呈（中外野手）
第2棒：吉力吉撈·鞏冠（指定打擊）
第3棒：林安可（右外野手）
第4棒：曾頌恩（左外野手）
第5棒：潘傑楷（三壘）
第6棒：戴培峰（捕手）
第7棒：張政禹（游擊手）
第8棒：林家正（一壘手）
第9棒：岳東華（二壘手）
先發投手：黃子鵬
🟡12強賽制
12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。
🟡12強戰績「台灣、日本挺進4強」
中華隊目前預賽戰績3勝1敗，確定以B組第二名之姿前進東京巨蛋，和日本攜手挺進4強，週四（11/21）開始將與美國、委內瑞拉進行循環賽。而古巴隊17日雖然和日本鏖戰到第9局才以6:7落敗，不過總戰績1勝3敗，已經無緣前往東京；至於韓國今日出戰澳洲以比分5：2獲勝，本屆以3勝2負作收，止步預賽創隊史最差成績。
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🟡12強18日賽程
12:00澳洲 vs 南韓（最終比分2：5）
18:00日本 vs 多明尼加
18:30古巴 vs 中華
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🟡12強中華隊名單
📍投手（13人）：林昱珉 #45、江國豪 #12、郭俊麟 #16、陳冠宇 #17、林凱威 #18、張奕 #19、陳柏清 #20、吳俊偉 #21、陳冠偉 #59、王志煊 #64、黃恩賜 #64、黃子鵬 #69、莊昕諺 #71。
📍捕手（3人）：林家正 #27、吉力吉撈·鞏冠 #4、戴培峰 #95
📍內野手（7人）：張政禹 #9、李凱威 #25、潘傑楷 #35、岳東華 #58、林立 #83、朱育賢 #85、江坤宇 #90。
📍外野手（5人）：邱智呈 #14、陳傑憲 #24、曾頌恩 #32、林安可 #77、陳晨威 #98。
🟡中華隊戰古巴先發打序
第1棒：邱智呈（中外野手）
第2棒：吉力吉撈·鞏冠（指定打擊）
第3棒：林安可（右外野手）
第4棒：曾頌恩（左外野手）
第5棒：潘傑楷（三壘）
第6棒：戴培峰（捕手）
第7棒：張政禹（游擊手）
第8棒：林家正（一壘手）
第9棒：岳東華（二壘手）
先發投手：黃子鵬
🟡12強賽制
12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，AB組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。
🟡12強戰績「台灣、日本挺進4強」
中華隊目前預賽戰績3勝1敗，確定以B組第二名之姿前進東京巨蛋，和日本攜手挺進4強，週四（11/21）開始將與美國、委內瑞拉進行循環賽。而古巴隊17日雖然和日本鏖戰到第9局才以6:7落敗，不過總戰績1勝3敗，已經無緣前往東京；至於韓國今日出戰澳洲以比分5：2獲勝，本屆以3勝2負作收，止步預賽創隊史最差成績。
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