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▲每集滿100U幣可兌換為100元悠遊卡儲值金，U幣集點至11月30日、使用效期至12月31日止。（圖／台北市體育局提供）

▲外送平台foodomo為了慶祝中華隊晉級四強推出限時快閃活動，今（18）日23:59前，單筆消費滿199元輸入「四強登頂」可享8.8折，最高折70元。（圖／翻攝官網）

中華隊在2024年第3屆世界12強棒球錦標賽，昨（17）日大勝澳洲勇闖4強賽，改寫臺灣在世界一級棒球賽事中最佳成績；臺北市政府體育局從今起至20日連3天，會員至合作公民營場館運動可加送100U幣，此外，外送平台foodomo也同步推出相關優惠，今（18）日限定快閃優惠，輸入「四強登頂」滿199元享8.8折，最高折70元。臺北市政府體育局與中華民國棒球協會共同主辦世界12強棒球賽，於13至18日在臺北大巨蛋及天母棒球場兩地開打，中華隊首戰以6：3力退強敵韓國，次戰再以2：1扳倒多明尼加，雖然惜敗世界龍頭日本，但昨日對上澳洲的關鍵戰役以11：3狂勝對手，確定打進本屆12強賽的超級循環賽，改寫臺灣棒球在奧運、世界棒球經典賽、世界12強棒球賽等一級賽事中的最佳成績，再次引爆全臺國球熱。臺北市體育局號召全民力挺中華隊今（18）日起至20日連3天，凡U-Sport市民會員至合作公民營場館運動加送100U幣，歡慶中華隊晉級四強進軍東京。U幣集點使用方式為下載「U-Sport臺北樂運動」APP並註冊成為會員，即可參加「樂集點」活動，於合作場館入場運動便集5U幣。U幣可以用在台北238家公民營場館購買教練課程、折抵會員費、設施使用優惠等，每集滿100U幣更可兌換為100元悠遊卡儲值金，U幣集點至11月30日、使用效期至12月31日止。此外，外送平台foodomo也為了慶祝中華隊晉級四強推出限時快閃活動，今（18）日23:59前，單筆消費滿199元輸入「四強登頂」可享8.8折，最高折70元，所有商家皆可使用，且不限新、舊用戶，每組帳號可用3次、外送、自取皆可，但優惠碼數量有限，依結帳順序兌完為止。