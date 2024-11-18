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聯華神通集團於2024年11月18日成功舉辦神通50週年活動，以「創新科技引領企業永續發展」為主題，完美展現半世紀的輝煌成就與未來願景。此次盛會匯聚產官學研各界菁英，共同探討科技創新趨勢，為台灣科技產業發展注入全新動能。聯華神通集團從1945年創立至今，集團持續創新突破，業務版圖橫跨電腦與消費電子、IT通路與系統整合、軟體研發、石油化學與工業氣體、運輸物流、食品產業等多元領域。集團旗下神通電腦於1974年成立，作為台灣科技產業先驅，50年來開枝散葉，包括聯強國際、神基投控、神達投控以及神通資科等，成為台灣科技產業的重要推手，見證並引領了台灣科技產業的蓬勃發展。此次神通50週年慶典活動於台北Marriott萬豪酒店盛大舉行，特別邀請AMD、Cisco、Dell Technologies、Google Cloud、HPE、IBM、Intel、Microsoft、NVIDIA、Qualcomm 、Red Hat、Veeam等長期合作的客戶夥伴共襄盛舉。活動吸引眾多業界人士與會，充分彰顯聯華神通集團在台灣科技產業的地位與影響力。聯華神通集團苗豐強董事長在致詞時，首先回顧集團發展歷程。他表示神通電腦自1974年成立以來，就將微處理器應用於畜牧產業拍賣與倉儲管理系統，奠定了現今資料中心的基礎。在中文電腦發展方面，更與工研院合作開發整合性中文電腦系統，成功應用於警政資料庫及稅務處理。時至今日，神通的產品應用範圍更擴及台北捷運多功能控制、人臉辨識及電子支付等多元領域。苗豐強董事長接著表示：「垂直與水平整合策略是台灣科技產業發展兩大關鍵，垂直整合以PC產業為核心，建立從周邊配件、關鍵零組件到系統整合的完整產業鏈；水平整合則專注於系統整合能力的提升、通路的開拓，以及商業模式的創新。另外在通路布局方面，他特別強調必須掌握能見度(Visibility)、速度(Velocity)及附加價值(Value)等3V原則，藉此提升全球競爭力。」展望未來，苗豐強董事長提到：「企業必須秉持快速成長與穩健經營並重的永續發展理念。台灣科技產業多年來的整合策略，已成功打造出從IC設計、製造到封測的完整產業生態系，形成緊密的產業聚落。面對新世代挑戰，數位轉型、基礎建設投資以及人才培育將是重點環節。最後感謝神通集團50年來所有員工的付出，以及台灣科技產業環境所提供的發展機會，並期待與所有夥伴攜手，開創下一個璀璨的50年。」此次活動包括多場重量級演講及專題討論，各場次座無虛席，與會來賓反響熱烈。台大特聘教授李世光博士在主題演講時表示：「台灣科技產業從早期勞力密集的加工出口區，逐步邁向知識密集的創新園區。如今已形成完整供應鏈，半導體產業年成長率達20.6%，IC產值與設計產值均居全球第二，製造與封測更是世界第一。近年全球掀起新一波半導體創新浪潮，大型語言模型、自駕車等應用促使產業加速轉型，面對蓬勃發展的AI市場，台灣須持續創新商業模式，整合晶片、伺服器與軟體平台，打造完整生態系，掌握未來商機。」英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧則在「Sustainable AI Everywhere」演說中指出：「近年備受各界重視的AI，在提升營運效能、優化使用體驗的同時，也帶來高耗能挑戰，因此AI永續已是刻不容緩的議題。為此，英特爾推出效能與能耗表現俱優的處理器產品，並攜手在地合作夥伴，深化永續布局。」汪佳慧特別強調，神通與英特爾擁有將近半世紀的深厚夥伴關係，近年更持續攜手，在智慧城市、交通運輸等領域打造出各種AI創新應用，目前雙方正攜手共同打造具備效能與永續性的AI產業生態系統，為台灣科技發展注入嶄新動能。聯強國際總裁杜書伍也從「數位化供應鏈的未來」角度，分析全球供應鏈數位化趨勢，他表示：「數位化供應鏈的未來發展關鍵在於規模化與精實管理，產業五十年來已發展出成熟的運作模式，透過垂直分工與水平整合，建立起共同的商業規範，使供應鏈資訊串聯更為順暢。在營運策略上，規模化是支撐高科技研發的核心，企業可透過擴大營運規模創造利潤。」放眼未來，數位化將使產銷協調更加順暢，從產品序號追蹤到精準掌握各通路庫存，都能帶來更高效率的營運模式。企業可透過數位化系統的建置降低供應鏈整體成本、確保高科技產品維持合理價格，讓更多消費者受惠。」除了主體演講，活動中也以「AI時代企業數位轉型」為題舉辦座談會，由DIGITIMES黃逸平副總經理主持，台灣微軟夥伴事業群總經理 陳仲儒、台灣戴爾科技集團 技術副總經理梁匯華、AMD資深業務協理黃偉喬以及台灣思科技術長馮志良等科技大廠高層，分別就AI對企業轉型的影響，以及數位化浪潮下的機遇與挑戰交換意見。本場活動同時邀請多位專家，聚焦「AI賦能新時代」、「AI創新與數位轉型」、「AI驅動革新與競爭力」、「新能源科技創新與展望」四大議題，解析產業趨勢。聯華神通集團各事業群與全球科技大廠，也在創新科技展示區展示最新技術與解決方案，吸引大批與會者參觀，體驗前瞻科技發展成果。展望未來 持續引領產業發展聯華神通集團舉辦神通50週年活動，不僅是對過往成就的回顧，更是對未來發展的展望。此次盛會再次彰顯聯華神通集團在台灣科技產業中的獨特角色，接下來聯華神通集團將持續續引領產業創新，為台灣的經濟發展與創新之路開啟新篇章。聯華神通集團成立於1945年，集團旗下神通電腦於1974年成立，作為台灣科技產業先驅，50年來開枝散葉，包括聯強國際、神基投控、神達投控以及神通資科等，持續引領台灣科技產業發展。集團業務涵蓋電腦與消費電子、IT通路與系統整合、軟體研發、石油化學與工業氣體、運輸物流、食品產業等多元領域，旗下擁有多家上市公司，是台灣極具影響力的科技集團之一。