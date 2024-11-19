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隨著疫情陰霾的散去，STEPC重力樂園在漂遊者音樂祭正式登場，於2024年呈現年度最盛大的音樂狂歡節，主題為「森林運動音樂祭」。活動將於東區落羽松森林舉行，並將藝術、音樂與運動完美融合，打造出獨一無二的沉浸式體驗。STEPC是由Peeta葛格創辦的品牌，分別代表著Sleep Train Eat Party Carnival，意思是吃睡練與派對的結合。希望能夠帶給大家的是運動與娛樂之間的平衡，讓大家的生活可以更加健康與快樂，所以這次結合了漂遊者音樂祭一起來辦活動。漂遊者音樂祭在疫情期間，成功吸引超過5萬5千人次參與的「漂遊者 #1 JUST FLOATING」音樂祭，不僅證明了台灣的防疫成果，更帶給了人們心靈的撫慰。今年的活動以「森林運動音樂祭」為主題，結合了業界內頂尖的品牌，包含車麗屋、Point S、健身工廠、Verve運動機能服飾等一起創造出多元有趣的嘉年華。活動包括：刺激的森林運動挑戰賽，燃燒你全身上下的肌群和心肺耐力。翻輪胎、農夫走路、拉雪橇車、雷神之鎚等，挑戰你能多快完成！想成為社群上的吸睛焦點？硬舉汽車、舒壓砸車挑戰、酒醉投籃，讓你Chill翻全場，釋放壓力！告五人、怕胖團、麋先生MIXER，眾多樂團集結的音樂盛事，運動、音樂與派對的完美融合！與健人蓋伊、台灣尋奇、蘋蘋澎澎等知名KOL們一起釋放肌力，在這個週末留下最難忘的回憶！我們邀請了10個運動品牌一同來參與挑戰賽，讓品牌的代言人一同較勁，一同揮灑汗水。STEPC重力樂園始終致力於推動健康以及運動。本次活動與國際夥伴的合作不僅提升了台灣音樂的全球影響力，也傳遞了永續發展的理念。從活動策劃到場地選址，皆注重環保，力求在自然與現代文化間找到平衡。「STEPC重力樂園Ｘ漂遊者音樂祭 2024」將於2024年12月舉行，門票即將開放預售。更多詳情，請關注官方網站與社群媒體帳號。