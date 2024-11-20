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MLB美國職棒（MLB）舊金山巨人今（20）日宣布將Carson Seymour、Carson Ragsdale兩名選手放進40人名單中，此舉是避免他們參與規則五選秀，而為了清出40人名單空間，巨人決定將台灣好手鄧愷威DFA，鄧愷威曾在今年短暫升上大聯盟，成為第17位登上大聯盟的台灣選手，累積出賽4場，留下防禦率9.82的成績。鄧愷威在高中畢業後，和明尼蘇達雙城簽下小聯盟合約，正式開啟旅美之路，效力雙城兩年後，在Sam Dyson的交易案中，鄧愷威成為交易包裹中的一員，被打包送往巨人，今年3月30日鄧愷威收到巨人球團的通知，正式踏上大聯盟舞台，成為第17位登上大聯盟的台灣選手。登上大聯盟後，鄧愷威一共出賽4場比賽，11局的投球中被敲出15支安打其中包含2支全壘打，另有8次保送，7次三振，被打擊率為3成26，今年鄧愷威大多數時間都在3A出賽，共計出賽23場13場先發，戰績3勝6敗、防禦率8.60，被打擊率為3成05。根據大聯盟規定，被DFA的選手有10天的時間和球團商量未來動向，鄧愷威接下來有三個選項可以選擇，分別是交易、下放小聯盟以及釋出。