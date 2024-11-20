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▲原PO在向美芝城櫃檯阿姨點餐時，有些害羞地說「我要那個有加海苔的新品」，沒想到阿姨直接轉頭對後方廚房大聲喊「一份苔積Damn喔！」讓他當場社死。（圖／取自早安美芝城Threads）

▲苔積Damn蛋餅是由兩顆雞蛋做成，搭配日式獨門醬料灑上柴魚片，還鋪滿海鹽香氣的味付海苔，酥脆口感層次鮮明，甜甜鹹鹹的滋味令人入迷。（圖／取自早安美芝城Threads）

連鎖早餐品牌早安美芝城近日推出新品「苔積Damn蛋餅」，在蛋餅上散滿充滿海鹽香氣的海苔，吸引許多民眾嚐鮮。就有一名網友分享，他去店面購買苔積Damn蛋餅時，點餐時覺得唸出名字很害羞，沒想到阿姨直接大聲唸出，讓他當場社死，搞笑經歷意外釣官方幽默回應，也讓萬名網友們紛紛直呼「唸出來後都覺得自己荒謬」、「台灣人的DNA真的深深埋藏著諧音梗」。一名網友昨（19）日在Threads上發文，表示早安美芝城近日推出新品「苔積Damn蛋餅」，他在向櫃檯阿姨點餐時，有些害羞地說「我要那個有加海苔的新品」，沒想到阿姨直接轉頭對後方廚房大聲喊讓原PO當場社死。事後他也分享心得，透露苔積Damn蛋餅比想像中好吃很多，建議大家可以去嚐鮮，「一起輕鬆拿下苔積Damn！」對此，網友們紛紛笑翻留言，「大寫的DAMN！感覺就超好吃」、「超好笑苔積Damn，唸出來後都覺得自己荒謬」、「線上點餐根本最偉大的發明」、「買不起台積電但吃得起苔積Damn」、「台灣人的DNA真的深深埋藏著諧音梗」。早安美芝城小編也在下方幽默回應原PO，同時介紹苔積Damn蛋餅是由兩顆雞蛋做成，搭配日式獨門醬料灑上柴魚片，還鋪滿海鹽香氣的味付海苔，酥脆口感層次鮮明，甜甜鹹鹹的滋味令人入迷。也有不少吃過苔積Damn蛋餅的網友分享，「雖然還是有點恥，但真的很好吃」、「這款海苔超讚！丼飯、炒麵都能用，讓我每餐都想加」。