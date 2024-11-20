揭曉 2024 年萊雅集團北亞區五大市場 BIG BANG 的 17 家獲勝企業，這是該計劃拓展至萊雅集團北亞全市場後首批獲勝企業；舉辦萊雅北亞區 BIG BANG 創新峰會，宣布增設永續發展組別，並與歷屆獲勝企業代表交流創新與合作經驗；邀請 20 餘家全球新創企業於進博會亮相。
萊雅集團北亞區總裁暨中國首席執行長博萬尚（Vincent Boinay）表示：「萊雅的美妝科技轉型之旅，意味著打破疆界，重塑我們所引領的產業未來。這其中的一個里程碑和有力證明，就是美妝科技共創計劃。它是我們開放式創新理念的體現，是一個獨特的平台，讓我們能串聯北亞美妝科技生態圈的各大市場——充分利用萊雅北亞區『美妝金三角』的獨特優勢，激發出前所未有的合作效益，加速突破性美妝解決方案的發展。我們堅信最具影響力的創新源自合作，並致力打造一個共創的環境，共同釋放創新美力。」
規模持續升級，激發創新潛力和合作效益
BIG BANG 於 2020 年率先於中國試辦，致力與新創及中小企業共同全方面發展具前瞻性的創新美妝科技解決方案，為推動開放式創新奠定成功範本。此後，透過深度串聯不同市場的本土合作夥伴，BIG BANG於 2023 年拓展至日本和韓國市場，成為萊雅集團首個區域規模的開放式創新計劃，而在今年更擴張至台灣及香港市場，旨在進一步強化「萊雅北亞區美妝金三角」的創新生態，達到相互啟發、共創共榮。
作為該計劃涵蓋北亞全部五大市場後的首屆活動，BIG BANG 今年成果豐碩，共吸引了近 600 家新創企業參與遴選。經過激烈角逐，最終共有 16家企業脫穎而出，台灣獲勝企業為佐臻科技（JORJIN）、遠東新世紀（FENC），兩家企業均展現其在推動永續及消費者參與的創新潛力。這16家涵蓋研發、數位化和營運等領域的獲獎企業，未來將有機會獲得萊雅集團及計劃合作夥伴的全方位資源支持，推動美妝科技創新。
「BIG BANG 是台灣美妝產業首個開放式創新計劃，我們透過與在地合作夥伴攜手為美妝產業注入嶄新活力。」台灣萊雅總裁師逸樺表示：「台灣萊雅作為領先市場的美妝企業，秉持推動美妝科技發展的願景，我們認為自己有責任支持並推動開放式創新，尤其是在台灣這座科技島上。」
「我們相信，在台灣啟動BIG BANG能為在地永續創新解決方案帶進國際視野，這將加速商業創新，提升產業鏈轉型，並讓我們與本地創新者攜手達成永續目標！」 師逸樺說道。
萊雅集團在國際進出口博覽會消費品區的主展台舉辦了BIG BANG 頒獎儀式。萊雅集團董事長安鞏（Jean-Paul Agon）與法國駐上海總領事王度（Joan Valadou）特別出席表示對 BIG BANG 美妝科技共創計劃的肯定，並為優秀企業頒獎。
為加強生態圈進一步交流，萊雅集團並舉辦北亞區 BIG BANG 創新峰會，首次匯聚來自北亞區五大市場的獲勝企業代表，與來自東方美谷、法國商務投資署和 VC/PE 機構等的合作夥伴齊聚，探討產業洞察與未來機會。峰會上，隆重宣布 BIG BANG 將新增設永續發展組別並於 2025 年啟動，順應綠色消費趨勢，把握綠色轉型機遇。另有美妝消費者趨勢、區域合作創新策略、北亞區宏觀經濟等分享，及新創企業專案分享等，為本計劃各方提供了開放交流、合作共贏的平台。
串聯全球創新者，推動開放式創新生態圈
在今年舉行的第七屆進博會上，萊雅「BIG BANG 美妝科技共創計劃」連續第二年參與創新孵化專區展區，集中呈現了涵蓋生物科技、數位技術以及創新美妝設備等突破性美妝科技解決方案。隨著 BIG BANG 的影響力、號召力不斷擴大，進入第五年的 BIG BANG 也於美妝科技領域激發出更多合作新機會。
萊雅集團經過4年成功在中國市場試辦計劃後，正式推出北亞區「BIG BANG美妝科技共創計劃」，與韓國中小企業和新創企業部（MSS）簽署了合作備忘錄，同時由日本經濟產業省（METI）和日本貿易振興機構（JETRO）共同發起的日本「J-Startup」創業支持計劃也為本計劃提供支持。今年，BIG BANG 持續拓展至台灣及香港市場，完整涵蓋萊雅集團北亞區五大市場。受萊雅集團北亞區成功經驗的啟發，萊雅集團在南亞太平洋、中東、北非（SAPMENA）地區市場也在同年啟動了BIG BANG。
台灣萊雅數位暨行銷長、企業關係長蔣廷欣分享：「台灣今年第一次參加 BIG BANG計劃，我們感到特別興奮。很多時候台灣是一個『進口市場』，也就是把總部做出來的成果引進台灣。BIG BANG是一個難得的機會，讓我們也可以找到當地的合作夥伴，尋求創新機會。同時正因為台灣『Go to Market』的屬性，我們會更重視如何創造不一樣的消費體驗。」
萊雅集團以科研起家，115年來不斷追求創新是萊雅穩居市場領先地位的關鍵，藉BIG BANG美妝科技共創計劃打造創新產業生態圈，不斷放大全球影響力，串聯商業夥伴共創共榮，攜手推動「創造美力‧感動世界」願景的實現。
萊雅集團簡介
115年來，引領美妝產業的萊雅集團致力於一個目標：滿足全球消費者對美的渴望。我們的使命是創造美力，感動世界。我們對美的定義是多元共融、符合道德、包容並蓄並致力於對社會及環境的永續承諾。透過我們37個多元的國際美妝品牌，以及「萊雅迎向未來」永續計畫的積極承諾，我們為全世界的每個人提供在品質、功效、安全性等方面的最佳產品，並支持每個人多樣的美。
由集團90,000名敬業的員工，平衡的區域發展和遍及各銷售通路（包括：電子商務、大眾消費市場、百貨公司、藥局與藥妝店、美髮沙龍、品牌零售店以及旅遊免稅零售點）的銷售，萊雅集團2023年的銷售額達411.8億歐元，萊雅在全球11個國家設有20個研究中心，以及由4,000名科學家與6,400名數位專家組成的創新研究團隊，萊雅致力於開創美妝領域的未來並成為美妝科技的發展動力。
有關更多的資訊，請瀏覽官方網站。
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規模持續升級，激發創新潛力和合作效益
BIG BANG 於 2020 年率先於中國試辦，致力與新創及中小企業共同全方面發展具前瞻性的創新美妝科技解決方案，為推動開放式創新奠定成功範本。此後，透過深度串聯不同市場的本土合作夥伴，BIG BANG於 2023 年拓展至日本和韓國市場，成為萊雅集團首個區域規模的開放式創新計劃，而在今年更擴張至台灣及香港市場，旨在進一步強化「萊雅北亞區美妝金三角」的創新生態，達到相互啟發、共創共榮。
作為該計劃涵蓋北亞全部五大市場後的首屆活動，BIG BANG 今年成果豐碩，共吸引了近 600 家新創企業參與遴選。經過激烈角逐，最終共有 16家企業脫穎而出，台灣獲勝企業為佐臻科技（JORJIN）、遠東新世紀（FENC），兩家企業均展現其在推動永續及消費者參與的創新潛力。這16家涵蓋研發、數位化和營運等領域的獲獎企業，未來將有機會獲得萊雅集團及計劃合作夥伴的全方位資源支持，推動美妝科技創新。
「BIG BANG 是台灣美妝產業首個開放式創新計劃，我們透過與在地合作夥伴攜手為美妝產業注入嶄新活力。」台灣萊雅總裁師逸樺表示：「台灣萊雅作為領先市場的美妝企業，秉持推動美妝科技發展的願景，我們認為自己有責任支持並推動開放式創新，尤其是在台灣這座科技島上。」
「我們相信，在台灣啟動BIG BANG能為在地永續創新解決方案帶進國際視野，這將加速商業創新，提升產業鏈轉型，並讓我們與本地創新者攜手達成永續目標！」 師逸樺說道。
萊雅集團在國際進出口博覽會消費品區的主展台舉辦了BIG BANG 頒獎儀式。萊雅集團董事長安鞏（Jean-Paul Agon）與法國駐上海總領事王度（Joan Valadou）特別出席表示對 BIG BANG 美妝科技共創計劃的肯定，並為優秀企業頒獎。
為加強生態圈進一步交流，萊雅集團並舉辦北亞區 BIG BANG 創新峰會，首次匯聚來自北亞區五大市場的獲勝企業代表，與來自東方美谷、法國商務投資署和 VC/PE 機構等的合作夥伴齊聚，探討產業洞察與未來機會。峰會上，隆重宣布 BIG BANG 將新增設永續發展組別並於 2025 年啟動，順應綠色消費趨勢，把握綠色轉型機遇。另有美妝消費者趨勢、區域合作創新策略、北亞區宏觀經濟等分享，及新創企業專案分享等，為本計劃各方提供了開放交流、合作共贏的平台。
串聯全球創新者，推動開放式創新生態圈
在今年舉行的第七屆進博會上，萊雅「BIG BANG 美妝科技共創計劃」連續第二年參與創新孵化專區展區，集中呈現了涵蓋生物科技、數位技術以及創新美妝設備等突破性美妝科技解決方案。隨著 BIG BANG 的影響力、號召力不斷擴大，進入第五年的 BIG BANG 也於美妝科技領域激發出更多合作新機會。
萊雅集團經過4年成功在中國市場試辦計劃後，正式推出北亞區「BIG BANG美妝科技共創計劃」，與韓國中小企業和新創企業部（MSS）簽署了合作備忘錄，同時由日本經濟產業省（METI）和日本貿易振興機構（JETRO）共同發起的日本「J-Startup」創業支持計劃也為本計劃提供支持。今年，BIG BANG 持續拓展至台灣及香港市場，完整涵蓋萊雅集團北亞區五大市場。受萊雅集團北亞區成功經驗的啟發，萊雅集團在南亞太平洋、中東、北非（SAPMENA）地區市場也在同年啟動了BIG BANG。
台灣萊雅數位暨行銷長、企業關係長蔣廷欣分享：「台灣今年第一次參加 BIG BANG計劃，我們感到特別興奮。很多時候台灣是一個『進口市場』，也就是把總部做出來的成果引進台灣。BIG BANG是一個難得的機會，讓我們也可以找到當地的合作夥伴，尋求創新機會。同時正因為台灣『Go to Market』的屬性，我們會更重視如何創造不一樣的消費體驗。」
萊雅集團以科研起家，115年來不斷追求創新是萊雅穩居市場領先地位的關鍵，藉BIG BANG美妝科技共創計劃打造創新產業生態圈，不斷放大全球影響力，串聯商業夥伴共創共榮，攜手推動「創造美力‧感動世界」願景的實現。
萊雅集團簡介
115年來，引領美妝產業的萊雅集團致力於一個目標：滿足全球消費者對美的渴望。我們的使命是創造美力，感動世界。我們對美的定義是多元共融、符合道德、包容並蓄並致力於對社會及環境的永續承諾。透過我們37個多元的國際美妝品牌，以及「萊雅迎向未來」永續計畫的積極承諾，我們為全世界的每個人提供在品質、功效、安全性等方面的最佳產品，並支持每個人多樣的美。
由集團90,000名敬業的員工，平衡的區域發展和遍及各銷售通路（包括：電子商務、大眾消費市場、百貨公司、藥局與藥妝店、美髮沙龍、品牌零售店以及旅遊免稅零售點）的銷售，萊雅集團2023年的銷售額達411.8億歐元，萊雅在全球11個國家設有20個研究中心，以及由4,000名科學家與6,400名數位專家組成的創新研究團隊，萊雅致力於開創美妝領域的未來並成為美妝科技的發展動力。
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