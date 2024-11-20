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▲圭賢明年將前往亞洲8個城市開唱，第一站就是高雄。（圖／D-SHOW提供）

韓流帝王SUPER JUNIOR因為來台表演次數頻繁，在台灣粉絲之間被稱作「灶咖男團」。日前子團L.S.S.成員始源、神童、利特才宣布將到新北淡水唱跨年，沒想到團員圭賢近日也宣布，將在12月開啟「COLORS」亞洲巡迴，慶祝個人出道10周年，將在明年1月4日到高雄開唱，門票於11月23日下午1點在全台7-11 ibon機台及ibon網站全面啟售，喜愛圭賢的台灣粉絲千萬不要錯過。另外圭賢也將在明年2月22日到台北開唱，不過目前售票時間尚未公布。圭賢將在12月20日至22日於首爾奧林匹克公園舉行為期3天的演唱會，作為亞洲巡迴的盛大開幕，首爾演唱會門票僅開賣5分鐘就秒殺，證明圭賢的高人氣。而在亞洲都很吃得開的他，隨後也預計前往亞洲8個城市開唱，包括1月4日高雄、1月25日香港、2月8日雅加達、2月22日台北、3月5-6日橫濱、3月15日曼谷、3月22日澳門、4月5日馬尼拉，其中第一站就將到高雄開唱，讓許多台灣粉絲相當期待。這次是圭賢第二次亞洲巡迴，繼2024年成功巡訪9個城市後，本次巡演更加入澳門和馬尼拉，圭賢將與更多不同地方的歌迷見面。由於圭賢將在11月27日發行第一張正規專輯《COLORS》，因此這次巡迴，他也預告將獻唱新歌，且會有不同曲風的演繹，加上他溫柔的嗓音與舞台魅力，勢必能迷倒更多粉絲。而在專輯《COLORS》發行前夕，圭賢還將公開八首曲目的影片等內容，為即將到來的專輯大造聲勢，粉絲可以一起期待11月27日的到來。此次「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour ‘COLORS’」亞洲巡演高雄場門票將於11月23日下午1點在全台ibon售票系統啟售，票價5680至3880元不等，全區實名對號座，至於台北場售票資訊則需要再等等。演出日期：2025年01月04日（六）演出時間 : 18:00演出地點：高雄流行音樂中心 海音館（高雄市鹽埕區真愛路1號）啟售時間 : 2024年11月23日（六）13:00售票系統 : 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站售票網站 : ibon售票系統 ( https://ibontw.com/KYU_KHH )票價：$5,680/ $4,880/ $3,880/ 身障席$2,440 (全區對號入座&全區實名制)主辦單位：REG / D-SHOW協辦單位：瑪沃娛樂 / 光尚娛樂經紀公司：Antenna