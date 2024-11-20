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▲《星際效應》被評為是導演諾蘭「最好哭」的電影。（圖／華納兄弟）

▲《星際效應》間討論的愛已父女為主，讓人看到最後不禁感動落淚。（圖／華納兄弟）

好萊塢大導演克里斯多夫諾蘭執導的電影《星際效應》（Interstellar）於2014年上映後，迅速掀起全球科幻熱潮。這部史詩大作融合了複雜的科學理論與感人至深的劇情，成為影史經典之作。10年後，電影中的台詞依然深植影迷心中，蘊含著超越時空的人性洞察與哲學思考，《NOWnews今日新聞》精選出6大動人金句，讓讀者回味。此外，《星際效應》將於12月5日(週四)起以2D · IMAX · 4DX等版本在台灣重映。這句由艾蜜莉亞布蘭德博士（安海瑟薇 飾演）說出的台詞，不僅是電影情感核心的點睛之筆，也是對人類情感力量的深刻詮釋。在一個由科學主導的世界中，這句話提醒人們，愛情、親情等無法量化的情感，可能比科學成就更具持久價值。影迷甚至將其與量子糾纏理論相聯繫，認為這表達了感情可以在多重維度中持續影響人類的生命。另一句發人深省的金句：揭示了在宇宙規模的生存抉擇中，人類必須在拯救家園與尋找新希望之間做出取捨。電影用這樣的辯證，探討人類對未來的責任與追求，鼓勵觀眾反思如何平衡現實危機與冒險探索。當庫柏（馬修麥康納飾演）解釋為何給女兒取名為莫非（Murphy）時，這句話不僅傳遞了樂觀的科學觀點，也寄託了父親對女兒未來的美好希望。父女情感是《星際效應》最動人的部分之一。當成年的墨菲（潔西卡雀斯坦飾演）錄下對父親的訊息：時間的殘酷性與親情的溫暖交錯，直擊觀眾內心。庫柏選擇離開地球尋找希望，而墨菲則在等待中逐漸老去。這段情感張力不僅展現了愛的深度，更讓觀眾感受到時間的不可挽回。《星際效應》的金句不僅流露深厚的人性意涵，更以嚴謹的科學觀點深化電影的哲學高度。例如庫柏的一句：這不僅是對人類應對困難的激勵，更傳遞了對未知的無畏精神，彰顯了人類在宇宙探索中的無限可能。此外，劇中提到：這句話以生物學視角闡述了恐懼作為進化動力的重要性，啟發觀眾重新思考人類文明的根源與未來。《星際效應》在技術與藝術上的突破，使其成為影史無法被取代的經典。無論是愛情、親情還是對未知的探索，電影中的每一句台詞都飽含哲理與情感。10年後的今天，這些金句依然如星辰般閃耀，啟發著每一位觀眾思考人類的本質與未來的可能性。若想要重溫這部經典之作，《星際效應》將於12月5日(週四)起以2D · IMAX · 4DX等版本在台灣重映。