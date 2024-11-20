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新光金控子公司新光銀行近期取得經濟部智慧財產局頒發「人物關聯管理系統」發明專利，這一創新系統專為行為風險防制而設計，進一步提升銀行風險管理能力，不僅在金融科技領域的創新，也彰顯對客戶資金安全和誠信經營的承諾。新光銀行總經理李正國表示：此管理系統以人物基本資料、描述資料確認人物關聯不同角色分別存在的關係，並透過指定時間確認不同關係之存續，結合筆數及金額之金流視覺化圖示，更加精確地分析檢測異常行為，預防金融犯罪，確保客戶的資金安全及權益。新光銀行落實誠信經營，回應主管機關金管會監理重點，持續投注資源與人力自行研發系統，以永續發展的思維來規畫行為風險防制內控流程，致力於通過技術創新，提升金融服務的質量與安全性。未來，新光銀行以「法遵為本、誠信至上」之企業核心價值，將繼續投入資源和技術力量，不斷完善系統功能，持續提升風控能力，加強行為風險防制，為金融服務安全把關。